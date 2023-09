El Consorcio do Comercio do Salnés y Abanca firman un nuevo convenio con ventajas para sus socios

El Consorcio do Comercio do Salnés y Abanca firmaron ayer un nuevo acuerdo de colaboración mediante el cual se ofrece un “catálogo cheo de alternativas que poñen o acento no acceso ao crédito, a dixitalización e nos servizos que faciliten o pago das compras”.



Desde la entidad explicaron que, en esencia, el banco ofrece soluciones a las “necesidades reais” de los socios del Consorcio, que agrupa a las asociaciones locales de comerciantes, y con este objetivo se ponen en marcha nuevos proyectos o se refuerza la competitividad de los ya existentes. Así, ofrece productos específicamente diseñados y con condiciones “melloradas respecto aos mercados”, entre los que destacó préstamos o leasing inmobiliario, “con amplos prazos de amortización, posibilidade de carencias e xuros moi competitivos”.



El convenio también contempla alternativas de financiación oficial a través de los acuerdos que mantiene con diversos organismos públicos.

TPV

Además, los comerciantes podrán contratar pólizas de crédito, anticipos, líneas de descuento comercial o avales, según sus necesidades. También podrán sumarse a las ventajas del programa Servizos Abanca, que permite dejar de pagar por el mantenimiento de cuentas o tarjetas, transferencias, ingreso de cheques y otros servicios. Y, de manera adicional, el convenio contempla que el banco facilite la contratación de medios de pago como TPV (tanto físicos como virtuales) y ofrece un 20 % de descuento en la creación de una tienda online, a través de un acuerdo con la empresa Palbin.



A parte de todo esto, se ofrece atención personalizada en materia de seguros y otras herramietntas a discancia de Abanca, como “Appúntame”.



La presidenta de la entidad comarcal, Esther Prado, destacó que se trata de un acuerdo con condiciones “favorables” para el comercio local y le agradeció su colaboración porque “sempre está cando os necesitamos”. Desde la entidad financiera también agradecieron que sigan manteniendo su confianza en Abanca. En su nombre actuó el coordinador de convenios de la territorial en Pontevedra, José Liñeira. En la firma también estuvo el alcalde, Gonzalo Durán, y otras autoridades.



Según destacaron ayer los firmantes, el acuerdo “ten presente a complexa situación económica actual, moi marcada pola subida de prezos e a inflación”.