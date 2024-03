Regresa a los juzgados la controvertida reposición de una mariscadora a la máquina de cribado en la Cofradía de Cambados

La polémica reposición de una mariscadora al frente de la máquina de cribado, que ha abierto un cisma más en el seno de la Cofradía de Cambados, regresa a los juzgados. Parte de los integrantes de la xunta xeral ha impugnado el acuerdo alcanzando previamente entre la socia y el Pósito, por el que se la reintegró al frente de la maquinaria.



En concreto, los ocho firmantes han promovido ante el Juzgado de lo Social número 2 de Pontevedra un procedimiento de impugnación frente a una conciliación judicial conocida a finales de 2023 por la que el actual patrón mayor, Alejandro Pérez, habría aceptado las pretensiones de la mariscadora en cuestión.

Las partes han sido citadas para el 10 de julio para una conciliación previa y, si esta se cierra sin acuerdo, a un juicio posterior en la misma jornada.



El acuerdo parece a priori difícil, en tanto las posiciones están enrocadas. Por un lado, los demandantes piden al juzgado que el acuerdo que restituyó a la mariscadora al frente del sistema de cribado sea declarado ilegal y “que devuelvan los importe cobrados” por ella por este concepto “a los fondos de la Cofradía”, detallan desde el entorno de los firmantes.



Del otro lado, la mariscadora había acudido ya previamente a la jurisdicción laboral, demandando que el haber sido apartada de la máquina de cribado fuese reconocido como un caso de despido. Tras un primer acto de conciliación, llegó un segundo donde mariscadora y Cofradía alcanzaron un acuerdo: El que, justamente, ahora parte de la xunta xeral quiere impugnar. Los críticos siempre acusaron al patrón mayor de amparar su decisión de avenimiento “en contra de los intereses” del Pósito y sospechan que esta posición pudo ser “en pago” por el apoyo que la profesional brindó en la moción de censura que lo situó a él en el cargo al frente de la Cofradía.

Medidas legales

Hay más frentes abiertos en este choque entre sectores dentro de la Cofradía. El exabogado del Pósito, Alberto Muñoz, se mostró este fin de semana “atónito” ante las últimas declaraciones públicas del actual patrón mayor, en las que puso en duda la gestión del anterior equipo. “Obviamente, habrá una inmediata y contundente respuesta ante las falsedades, maledicencias y vejaciones injustas proferidas contra mi persona”, “exclusivamente en los tribunales de justicia”, donde anuncia acciones legales. “Tendrá que comparecer para que pueda intentar demostrar lo que temerariamente difunde, todo ello en contra de la totalidad de documentos con los que él mismo, y la Cofradía, cuenta en sus archivos”, asegura este letrado.



En el cruce de acusaciones que han venido sucediéndose entre partes, Muñoz también lamentó ayer “la situación social y económica por la que está pasando la entidad que, durante el tiempo que presté servicios, era un ejemplo de organización, profesionalidad, pujanza económica, colaboración, respeto y educación por encima de diferencias”.

El expatrón se defiende

En medio de esta tormenta también salió al paso ayer el expatrón Manuel Vilas Charlín, que acusa al actual de “mala educación” y de generar una “contaminación indecente” con “graves acusaciones”.



Así, refiere el “saldo negativo de 86.143,02 euros” en las cuentas de 2022, advirtiendo, no obstante, que “se debió principalmente a la fuerte apuesta financiera que se tuvo que realizar” para “optimizar” el “servicio estratégico” de la fábrica de hielo, “en condiciones pésimas” entonces para su funcionamiento, opinó. “Dicha inversión, que no deuda corriente, no sólo fue parcialmente subvencionada por la administración, de la cual aún se espera que ingrese Portos de Galicia más de 30.000 euros en virtud de una reclamación que había promovido durante mi mandato, sino que se espera que se autofinancie”. Eso sí, “siempre y cuando”, añade, “se tomen las medidas idóneas para generar suficientes beneficios”, “lo que parece no se está haciendo por pura y clara incapacidad” del actual equipo, acusa.



Vilas Charlín también subrayó que a finales de 2021 se acordó adquirir el cien por cien de las participaciones sociales” de Porto de Cambados “a otros dos socios, “para tener una posición hegemónica” en el sector de la vieira. La operación, defiende, se hizo además con la “intención de tener un mayor peso en el mercado y maximizar los bienes, de tal modo que, como acreditan las cuentas anuales del 2022”, la Cofradía “ha pasado a tener bienes y derechos en el año 2021 por importe de 1.884.095 euros, a tener en el año 2022 un patrimonio que supera los 3.300.000 euros de valor”.



“Obviamente”, añade el expatrón en un escrito, tal apuesta “se va al cubo de la basura” cuando “se otorgan preferencias injustificadas a la empresa competidora de Porto de Cambados SL para impedir que esta no sólo pueda despuntar como empresa, sino incluso impedir la devolución de la inversión realizada por la Cofradía, para la compra de las acciones, con la entrega de los dividendos a corto y medio plazo”. “Con este tipo de actuaciones, no sólo se está firmando el futuro negro de Porto de Cambados”, considera, “sino también, que sus recursos económicos no puedan beneficiar a la Cofradía”.



En lo referente a gastos laborales de trabajadores que desde la actual cúpula “dicen heredar por supuestos engaños”, “es evidente que se oculta conscientemente que por este equipo se están incrementando dichos costes en función de acuerdos particulares con algunos de los trabajadores sin esperar a que exista una decisión judicial, hasta el punto de que se ha convertido a mariscadoras en asalariadas de la Cofradía”, en clara alusión a la profesional restituida al frente de la máquina de cribado. “El patrón mayor debería dar una buena y detallada explicación”, afirma, indicando que también hubo una inspección de trabajo al respecto. Todo parece indicar que el conflicto seguirá enquistándose aún más.