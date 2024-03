Pérez replica a Vilas que el agujero de Porto de Cambados ya dobla los 75.000 euros: “Ese é o seu control e xestión?”

La defensa realizada por el expatrón mayor de Cambados de su gestión y la de anteriores equipos directivos de su facción, a cuenta de la complicada situación financiera de la Cofradía, no han sentado nada bien a su sucesor. Alejandro Pérez entró en detalles sobre esta herencia, obligado, asegura, porque “hai que ter moita cara para mentir”, dijo señalando a José Manuel Vilas Charlín y a “outras persoas que non dan a cara porque son uns covardes”, añadió, citando con nombre y apellidos al anterior abogado del Pósito, Alberto Muñoz.



Pérez defiende que tiene datos “fiables e comprobables para ensinar aos socios” frente a unas acusaciones que considera un brindis al sol, empezando porque “xa me dirán se deixar 450.000 euros de débeda é solvencia”.



Explicó que, principalmente, procede del comentado arrendamiento de los nuevos motores de la fábrica de hielo y una deuda bancaria contraída por la compra de las acciones de los otros socios que tenían en Porto de Cambados, lo cual sumó unos 123.000 euros y “non foi unha operación estratéxica senón para tapar a situación das contas porque xa en 2020 había un saldo negativo de 160.000 euros que seguiu en anos seguintes e aínda seguen aparecendo novas facturas, esta semana mesmo, de empresas construtoras por valor de 3.000 euros por obras na casa do anterior xerente. Onde estaba o control e a xestión do anterior patrón e o abogado Alberto Muñoz?”. Cabe recordar que aquel trabajador está denunciado en los juzgados como presunto responsable de un agujero de 75.000 euros que según el patrón mayor “xa se dobrou”.



Y respecto a la campaña de la vieira, Pérez niega cualquier maniobra para favorecer a la otra empresa con la que este año se alcanzó un acuerdo para vender el producto de la flota cambadesa: “O único que se fixo foi negociar unha suba do tope de 1.000 kilos diarios máis, que foi beneficioso porque son máis vendas para o sector, tamén para Vilas e outros membros da Xunta Xeral que se adheriron porque, doutro modo, só serían 2.500 kilos, que é a capacidade da nosa planta”.



También negó la “desastrosa xestión” de los bancos marisqueros, afirmando que la “única diferencia” es que este año murió la almeja fina por los temporales y, según él, el único problema es que “parte da directiva é afín a eles e están boicoteando”.

“Enganaron e mentiron”

A su listado de reproches, el patrón mayor suma el “caso omiso” a las advertencias de cambiar la tarifa de la luz de la fábrica de hielo antes de reabrir, “o que supuxo un gasto a maiores de 10.000 euros” –también la “carencia” del “obrigado seguro” de los motores–, así como a las del auditor de cuentas.



Asegura que “xa advertiu a Vilas de que tiñan que tomar medidas laborais pero non fixeron nada, o contrario, ocultaron que había 12 denuncias nos xulgados de traballadores aos que o señor Muñoz enganou dicindo que non tiñan dereito a cobrar a antigüidade e agora están saíndo sentencias favorables que, calculo, van supoñer 80.000 euros por non ter feito ben as cousas”.



El marinero acusa a este letrado, al que despidió, de estar “detrás” de lo críticos y defiende que el despacho sustituto cuesta 50 euros más al mes e “iso non vai levar á ruína a Confraría, ademais agora temos a catro magníficos profesionais á disposición do Pósito”. Es más, a los reproches de cobros de retribuciones, Pérez replica que un juez “o botou da sala dicíndolle que só acudiu para cobrar unha dieta e agora ten a cara de mentir”. Y respecto a las suyas, apunta que Vilas sumó 9.000 euros de salarios en nueve meses frente a sus 800 en cuatro dietas, “das cales tres foron para acudir a xuízos herdados”, y otras dos correspondientes a un miembro de su directiva. “Falan de responsabilidades, pois que cada un asuma as súas”, concluyó.