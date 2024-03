El expatrón de Cambados se defiende y señala a una “desastrosa xestión” del marisqueo

El expatrón mayor de Cambados, José Manuel Vilas Charlín, defendió ayer su gestión tras las declaraciones realizadas por su sucesor sobre la herencia recibida. Aseguró que dejó una entidad “solvente e capacitada” para afrontar los pagos ordinarios y proyectos de futuro y que los problemas de liquidez actuales “derivan principalmente da desastrosa xestión produtiva dos bancos marisqueros” y de un “auténtico vacío de poder”, pues le acusa de “non tomar ningunha medida laboral paliativa”.



Vilas Charlín, que estuvo en el cargo entre noviembre de 2022 y julio de 2023, cuando fue desalojado por una moción de censura, acusa a Alejandro Pérez de no tomar decisiones “incómodas, pero imprescindibles” para el futuro del pósito y de evadir “infantilmente” sus responsabilidades.



Para empezar, señala a la presidenta de las mariscadoras, Teresa Bugallo, a la que califica como su “estreita colaboradora”, pues fue una de las vocales independientes que le apoyó en la moción y a la que acusa de “dilapidar” la planificación heredada de su antecesora y “tomar decisións improvisadas e oportunistas que arrasaban as colleitas futuras, contraindicadas polos técnicos, contentando así a curto prazo as disidencias e malestares de moitas mariscadoras pero a sabendas de que estaba a arruinar o futuro ata o punto de que non quedou nada para levar ao capacho”.

Máquina de cribado

A esto suma otras cuestiones que, a su parecer, “están levando á ruína á confraría” como contratar un nuevo despacho jurídico, “cun custe económico fora do mercado”, así como que está “a financiar os apoios da moción de censura cos cartos de todos”, acusó. Y es que considera que los costes laborales son elevados y el patrón debería tomar “algunha medida laboral paliativa” para afrontar la caída de ingresos por la reducción de la producción y las ventas.

Además le volvió a reprochar el acuerdo de readmisión alcanzado con la mariscadora del punto de cribado con indemnización incluida, pues insiste en que no procedía y se podía seguir peleando en el juzgado. De hecho, avanzó que este cobro “inxustificado de salarios mensuais está sendo recorrido por ilegal ante os xulgados e a Inspección de Traballo”.



Vilas dibuja un “panorama de descontrol” y realiza graves acusaciones contra el equipo de Pérez indicando que hay “dirixentes da Xunta Xeral que están a mediar persoalmente” para que la “principal competidora” de Porto de Cambados “teña garantida a adquisición de vieira e zamburiña na nosa lonxa”, lo cual “impide” que la empresa de la cofradía “teña a cota de produto e volume de negocio necesario para que sexa viable”.



Por todo ello, le pide que informe a los socios de los “pagos de dietas, salarios, retribucións e demais recursos económicos por riba das necesarias inversións” para los bancos, así como del estado de la causa abierta contra él en Francia, y que realice las “reformas ou medidas internas necesarias para garantir a viabilidade”. Y es que, en su opinión, “bota balóns fora” y durante sus ocho meses se ha puesto “medallas” de actuaciones ultimadas en su mandato y el de su antecesor como la reforma de la fábrica de hielo, el proyecto de ampliación de la lonja y regeneraciones.