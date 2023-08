Las conversaciones de PSOE y PP enfurecen a Abal : “Ao mellor Lago ten que dimitir para que haxa cuatripartito”

El pacto del cuatripartito estaba ya en su punto, pero los detalles de las conversaciones del PSOE con el PP para aprobar los salarios y evitar los escollos de la llave de gobierno han enfurecido a su concejal, José Ramón Abal Varela, que ata sus cabos y acusa a ambos de intentar acabar con su partido y, en el caso del alcalde socialista, incluso de poner pegas a sus reclamaciones para pactar con la izquierda, que considera “mínimas”, a la espera de si salía bien lo de los populares. “Hai claros indicios de que xa houbo contactos antes do Pleno de organización e se en dous meses pasa isto, como vou confiar nel para os próximos catro anos? Tanto a esquerda como a dereita intentaron matarnos políticamente”.



Abal Varela se iba a reunir a última hora de ayer con su equipo, pero, personalmente, ya tenía en mente medidas para tratar de salvar lo que parece roto: “Non descarto que incluso Samuel Lago teña que dimitir para que haxa cuatripartito e que poñan ao segundo ou terceiro da lista do PSOE”.

Detalles desvelados por Fole

Este diario publicó la semana pasada en exclusiva que, ese martes, el regidor había llamado a Sabela Fole y le ofreció media liberación. Sin embargo, la popular desveló ayer que la oferta también incluía “non pactar máis con Abal” en unas elecciones, lo cual podría posibilitar un gobierno del PP, que anda rozando la mayoría, y el de Pode ha explotado. Suma “indicios” y nada le parece una casualidad, pues también asegura que hubo “unha comida entre Lago e o alcalde de Sanxenxo, o popular Telmo Martín”. “Metéronlle paxaros na cabeza, de que nunca ían firmar unha moción de censura con Pode e picou”, añadió.



Es más, cree que, como esas “negociacións non fructificaron”, finalmente Lago “cedeu en todo” lo que le pedía y el sábado le envió un borrador que colma todas sus demandas, pero “meteume présa de que tiña que firmar xa si ou si, e por que? Creo que intuía que todo ía saír á luz e que podería xerar problemas”.



Ante la pregunta de si no ve legítimo que los socialistas decidieran explorar otras vías porque él lleva dos meses sin dar el brazo a torcer, Abal Varela rechaza ser responsable de la demora. No niega que tanto el PSOE como Somos y BNG le dieron todo lo que pidió, pero en el contexto actual, le parece sospechoso que sus últimos escollos fueran el problema: “Eran cuestións mínimas como para poñer en risco a gobernabilidade”. Pero además, niega que sus virtuales socios actuaran con tanta premura “como se fai ver nos medios” y relata que “tardaron 15 días en retirar a media liberación –la solicitada por el PSOE– e o primeiro borrador do pacto que me entregaron foi do 10 de xullo, tres semanas despois do Pleno de investidura e temos mails e mensaxes que o proban”.

No le parece tan grave haberse negado a ese sueldo a mayores y a contratar un servicio externo de coordinación y prensa entre los cuatro partidos, pues insiste en que era un “despilfarro”.

Según sus cuentas, su no en el Pleno de organización ahorra 250.000 euros a las arcas municipales en cuatro años, sin embargo, las del alcalde vienen siendo diferentes, pues asegura que ese servicio externo no supondría ni 10.000 euros al año y la media liberación que pedían eran de 20.000 euros.

Bajar su sueldo

Abal Varela también rechaza lo planteado por el resto, de que se rebaje su sueldo aludiendo al hecho de que solo es un concejal, pero en “porcentaxe de voto estamos a décimas do BNG e a dous puntos de Somos, pero independentemente diso, reclamo o que se acordou verbalmente no pleno de investidura: unha liberación exclusiva para cada grupo”.

El PP se siente utilizado

Por contra, los populares derriban todas las sospechas de Abal Varela. Su portavoz acusa al alcalde de utilizarla para “forzar a Pode e obrigalo a asinar un acordo”. Sabela Fole está segura de que “non tiña vontade real” de pactar con los populares, que incluso le hicieron una contraoferta: una tenencia de Alcaldía en un gobierno liderado por ella. También explicó que rechazaron su oferta porque “nós non estamos aquí polos soldos” y los acuerdos de hoy “non van ter ningunha validez dentro de catro anos”, pero además el PSOE “non son xente de fiar e vetan sempre ao PP cos seus pactos co BNG”, añadió. De hecho, recordó que su partido “foi o único disposto a falar con todos”.