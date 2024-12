Convocan cinco jornadas de huelga para exigir la retirada del ERE del Balneario Isla de La Toja

El comité de la empresa del Balneario Isla de La Toja convoca cinco jornadas de huelga los próximos días 6, 7, 8, 10 y 12 de diciembre para reclamar la retirada del ERE anunciado por la dirección del hotel para la totalidad de los trabajadores, un total de 36 personas.



Desde la CIG - sindicato mayoritario en el comité - denuncian que la dirección del establecimiento hotelero dirigido por el grupo Hotusa “pasou en 15 días de estar a negociar o calendario laboral e as vacacións en 2025 a presentar un ERE extintivo para todo o persoal”.

Así, señala que lo que busca la empresa es convertir el hotel en uno de temporada “e pechar mais de tres meses ao ano”. De esta manera, denuncian que el modo de operar del grupo Hotusa “son os despidos e a subcontratación de servizos como fórmula para desfacerse do persoal que lexitimamente reclama os seus dereitos”.



El sindicato también acusa a la empresa de aumentar en los últimos días, motivados por las concentraciones y manifestaciones, la “presión e as coaccións ás persoas traballadoras ao non conseguir impoñer as súas condicións”.



Es por ello que, además de convocar la huelga, la CIG también tiene programada una nueva concentración delante del hotel el próximo sábado, día siete a las once de la mañana.