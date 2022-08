Cordal pide la dimisión del conselleiro de Sanidade al quedarse el PAC sin médico

El teniente de alcalde de Cambados, Tino Cordal, pidió ayer la dimisión del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, tras estar el PAC de la villa albariñense sin ningún médico durante este domingo. Para el concejal, se trata de un extremo “xa inconcibible”, el que un punto de atención continuada, que presta servicio ya no solo a Cambados sino a otros municipios como A Illa, Ribadumia y Meis, permanezca sin ningún facultativo durante toda una jornada. No hubo médico, al menos, entre las 8 y las 22 horas de ayer, y los pacientes eran remitidos a Vilagarcía.









“Que se busque a vida”



El enfado de Cordal era evidente. Primero, porque ya había pedido la dimisión el concelleiro antes del Albariño, cuando el Concello se vio obligado a contratar por su cuenta medios sanitarios para asegurar la cobertura en la fiesta.



Y, segundo, porque no cree que puedan servir de excusas los argumentos de que “non teñen persoal, que se baixas ou vacacións, Isto vén de hai anos e cada vez a cousa vai a peor. Así que non me vale. Que se busque a vida”, subrayó edil de Somos. Él mismo recordaba que hay opciones, como “contratar médicos da privada”, si fuera necesario, “que os hai, seino ben”, insistiendo en la idea de que el Ayuntamiento tuvo que recurrir a ellos al no tener garantizada la cobertura pública en el Albariño.



La situación, para Cordal, es una “tomadura de pelo”, con un “PAC no que teoricamente hai oito médicos” pero que ayer no tuvo ninguno. “Os veciños teñen dereito a ser atendidos dignamente pola sanidade pública”.