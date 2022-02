La corporación de O Grove se suma a las reclamaciones del sector bateeiro y de las trabajadoras del SAF

El sector bateeiro hizo ayer acto de presencia en el Pleno ordinario de O Grove dentro de su ronda para recoger apoyos a favor de su reclamación para que la Consellería do Mar retire el decreto que regula la extracción de la mejilla. Asimismo, se debatió el estado del yacimiento de Adro Vello tras la polémica surgida en los últimos días después del anuncio de la Xunta de la incoación del expediente para su declaración BIC.



La sesión comenzó con la toma de posesión de Sara Abeijón de su acta como edil nacionalista y tras ello, se aprobó por unanimidad una moción de urgencia firmada de manera conjunta por toda la corporación municipal para apoyar al sector mejillonero. Representantes del sector estuvieron presentes en el salón plenario y aplaudieron la decisión de todos los grupos municipales de respaldar sus demandas y exigir a la Consellería do Mar que de marcha atrás a la normativa recienteme para la explotación de los recursos mejilloneros.



El su turno de palabra el alcalde, José Cacabelos, manifestó que “non poderíamos pensar en O Grove sin o sector bateeiro e mexilloeiro, é un dos sustentos da economía local”, y destacó el papel de la cooperativa Amegrove, que “marcou o camiño para a explotación e comercialización dun producto como é o mexillón da nosa ría”. Asimismo, dijo, “non estamos en contra de nadie, pero estamos a cos nosos veciños, a favor dos bateeiros, da nosa economía, no noso presente e do noso futuro”, por ello dijo, “pedimos á conselleira do Mar que se ateña a reflexionar e se abra a conversar e mudar esta normativa que non acabamos de entender”.



Otro de los puntos que se trataron en el orden del día fue una moción de EU para reclamar mejoras en las condiciones laborales de las trabajadoras del Servizo de Atención no Fogar (SAF). En este sentido, el portavoz José Antonio Otero instó al Concello a que obligue a la empresa concesionaria del SAF a que se comprometa con las condiciones laborales de las empleadas y se de cumplimiento al convenio colectivo.



Por su parte, el grupo de gobierno votó a favor de la moción por tratarse de los derechos de las trabajadoras pero recordó que este servicio corresponde a la Xunta de Galicia, a pesar de que el Concello tiene que asumir buena parte de los costes y que después de Vilagarcía, O Grove es el concello de la comarca que más horas presta de atención superando con creces las 100 familias atendidas y con un gasto que asciende al millón de euros para este 2022, explicó el regidor.



El punto más esperado era la moción del BNG, que se aprobó por unanimidad, sobre la recuperación de Adro Vello y su entorno tras el anuncio del inicio del expediente para la declaración BIC por parte de la Xunta y que fue criticado por el alcalde Cacabelos al entender que es insuficiente y que el yacimiento “non necesita declaracións, necesita feitos”.









“O BIC non é a solución”





Y así lo reafirmó ayer durante el Pleno, “o conselleiro ten que vir e traer un plan director e cartos para Adro Vello, do contrario, así o din os técnicos, é mellor tapalo”, respondiendo así a las peticiones de la oposición de convocar una Comisión sobre Cultura e Patrimonio para trabajar unidos en la recuperación de Adro Vello. “Este anuncio xa se fixo en febreiro de 2020 e agora outra vez, estou canso, levamos dous anos perdidos sin facer nada”. “Esa non é a solución”, lamentó el regidor.



También se abordó una moción del PP para exigir al presidente del Gobierno de España el “cese inmediato” del ministro de Consumo por sus “metedura de pata” y “ataques” a la ganadería y al sector cárnico español. La moción fue rechaza por PSOE, BNG y EU, por considerar que el tema era “un bulo” y no tiene interés para el municipio.“Esta é a moción que trae o PP ao primeiro Pleno do ano, en vez de pedir o cambio da tubaxe de auga, a reforma de Luis A. Mestre ou que poñan máis médicos no centro de saúde”, criticó José Antonio Otero.



Por último, la corporación también acordó elegir a la edil socialista Ángeles Domínguez y al portavoz nacionalista Diego Torres como representantes del Concello de O Grove en los organismos de la Mancomunidade de O Salnés.