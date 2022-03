La Corporación meañesa reclama al Sergas la cobertura del médico jubilado hace más de un año

El gobierno y la oposición (PSOE y MI) aprobaron por unanimidad una moción para reclamar al Sergas la cobertura “inmediata” de la plaza de médico de familia del centro de Meaño tras pasar 14 meses desde la jubilación de su titular. También el mantenimiento del servicio de Pediatría compartido con Meis pues “carecemos da confirmación de que esta distribución se consolide e non vaia haber novos cambios que prexudiquen a calidade asistencial dos nosos cativos”, explican.









Peonadas para atender el cupo





El alcalde, Carlos Viéitez, mantendrá una reunión con la gerencia del área sanitaria el próximo martes para trasladarle esta cuestiones personalmente. Explicó que actualmente en Meaño solo está cubierta una plaza de las dos de médico de familia asignadas al centro y que es necesario cubrirla. Según el primer edil, el facultativo retirado sigue trabajando, pero solo realiza altas y bajas covid y su cupo se está cubriendo con peonadas por las tardes. Pero esta situación no les parece las más adecuada a la Corporación y una vez más, la situación de la atención primaria, que tildan de “moi precaria”, ha conseguido algo escaso en Meaño: un acuerdo entre gobierno y oposición.



En sus demandas también está pedir garantías de que el sistema implantado desde enero, el de compartir pediatra con Meis, se mantenga. El propio Sergas señaló en su momento que era una medida temporal y de prueba que, en todo caso, se replantearía en beneficio de los pacientes y los profesionales. Cabe recordar que Meaño tenía en el centro de salud de Dena especialista propio, pero hacía dos años que se lo habían desplazado a Baltar (Sanxenxo), así que piden, por lo menos, tenerlo compartido con Meis “xa que a proximidade xeográfica facilita unha mellor calidade asistencial e unha mellor atención dos nenos por parte do profesional médico”.



En su moción, la Corporación también insta al Sergas a cubrir las bajas de los médicos en su totalidad pues en los últimos tiempos, o no se enviaron sustitutos o no se mantuvieron durante todo el periodo de ausencias. Asimismo pide al Ministerio de Sanidade que incremente el número de plazas MIR de las especialidades de Pediatría y Medicina de Familia y a la Xunta, que convoque toda las plazas que le asigne el Estado. Y es que el principal argumento del Sergas ante estas situaciones es que no hay facultativos para contratar.