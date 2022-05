Costas no autoriza otro aporte de arena en A Carabuxeira sin volver a tramitar los estudios previos

La nueva fase de regeneración de A Carabuxeira tendrá que esperar. El organismo Costas del Estado no permite al Concello de Sanxenxo realizar nuevos aportes de arena en esta playa sin volver a realizar todos los estudios de la zona y los trámites ambientales correspondientes. Se frustra así la intención del gobierno local de continuar este año con el añadido de los áridos, ya que todo ese trabajo requerido no llegaría a tiempo para los próximos meses, explicó el alcalde Telmo Martín.



Con todo, cabría la posibilidad de “subir” la arena a playa seca, una actuación que sí estaría autorizada por Costas y que el Concello va a intentar realizar a lo largo del mes de junio si consigue el visto bueno. Este movimiento de tierra se centraría ahora en la playa de Lavapanos, “que tamén hai que recuperar”, aseguró Telmo Martín, y no tanto en A Carabuxeira, que ya fue objeto del primer aporte de arena.



Además, el gobierno local está pendiente de concretar la visita de representantes de Costas a Sanxenxo para ver si es posible la firma de un convenio mediante el cual se pueda construir el paseo marítimo que unirá ambas playas, presentando un proyecto a las líneas de ayuda de los fondos europeos Next Generation.









Dinero para el nuevo mercado





Esta vía de financiación también es una de las opciones que baraja el Concello para la construcción del nuevo mercado de abastos de Sanxenxo. Actualmente se está trabajando en el proyecto definitivo que debería estar listo para el mes de junio, con el objetivo de licitar antes de final de año la primera fase de la actuación que conlleva el soterramiento del tráfico en la avenida de Madrid.



Para llevar a cabo esta actuación, el regidor sanxenxino afirmó que, “non vai haber problema de financiación. Da igual de onde se aporten os cartos, de Europa, do Estado, da Xunta ou do Concello. Son de todos os cidadáns e o que temos que facer é saber administralos”. Asimismo, explicó que el nuevo mercado de abastos contara también con un espacio social y cultural, ya que albergará una biblioteca cuyo proyecto sale de un concurso de ideas, y que previsiblemente, podrá contar con otras subvenciones.