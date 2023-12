La crisis en el marisqueo mina a los rañeiros de Cambados, que buscan otro oficio

La crisis que atraviesa no solo este año –sino desde hace varias campañas– el sector marisquero se ha dejado notar en Cambados. No solo porque la cantidad de almeja que llega estos días a la lonja es sorprendentemente baja para la época navideña en la que estamos, sino también por el descenso notable de rañeiros que han ido abandonando el oficio en los últimos años. “Quedan arredor de cen e non hai tanto que superaban os 200”, reconoce el patrón mayor Alejandro Pérez. Apunta a que algunos optaron por probar suerte en otras cofradías y –otros tantos– han optado por dejar el mar para dedicarse a otras profesiones. “Así como houbo épocas moi boas agora están percibindo que non, que a cousa está mal e que mentres non se constate que é exactamente o que está afectando á produción pois pouco se pode facer”, manifiesta el máximo responsable del Pósito cambadés.



Todo esto teniendo en cuenta que la lonja cambadesa era una de las que más marisco recibía a lo largo de todo el año, no solo de las propias concesiones, sino también de las zonas de libre marisqueo que fueron un pulmón verde en su día y que ahora están con la producción bajo mínimos y con el paro biológico a la vuelta de la esquina.



La situación no es exclusiva de Cambados –en donde la flota de rañeiros siempre ha sido una de las más potentes de la Ría de Arousa– sino que otros puntos como A Illa o Rianxo también se están viendo tremendamente afectados.



A consecuencia de la falta de almeja en la rula –especialmente de la babosa– los precios que se están experimentando en esta campaña navideña son estratosféricos. Ayer llegaron a la lonja de Tragove apenas cuatro kilos de almeja babosa, vendida a una media de 35 euros. El martes, a principios de semana, la cantidad era todavía menor. La japónica no llega a los mil kilos cada semana cuando hace años las cantidades eran mucho más elevadas cada jornada.

La vieira, con más optimismo

El optimismo ha regresado a la flota de la vieira en Cambados. En los últimos días los marineros han explorado la zona 4 y han podido completar los topes fijados en el plan de explotación y abastecer así la demanda del mercado. Así lo manifiesta el patrón mayor del Pósito cambadés, Alejandro Pérez. “Esta semana chegaron ata os 3.000 quilos e houbo días que ata os 3.500”, declaró. Cabe recordar que al principio –y en otras zonas– no percibían que hubiese producto suficiente, de ahí que se tuviesen que abrir a otros puntos para poder llegar a lo deseado. “O problema que nos estamos atopando é que hai vieira, si, pero cando sacas o aparello o 30 % do que traen é de tamaño non comercial”, manifiesta el patrón mayor.

Apunta que en la zona de Tragove, por ejemplo, hace años que no se resembra, de ahí que la vieira que se encuentra no sea la del tamaño que se busca. “Parece que a cousa vai a mellor e que non está habendo problemas cos topes e esperamos que así siga”, indica el responsable del pósito cambadés.

Lo que es una evidencia constatada es que el producto tiene clientes y más en esta época navideña en la que la vieira se convierte en uno de los productos estrella de las mesas no solo arousanas, sino de diferentes puntos de la Península. Los principales destinatarios son restaurantes y depuradoras, aunque también hay particulares interesados en su adquisición.