Los críticos de la Cofradía de Cambados presentan una moción de censura contra el patrón mayor

Los críticos de la Cofradía de Cambados presentaron el miércoles una moción de censura contra el patrón mayor, José Manuel Vilas Charlín, con el objetivo de desalojarlo del cargo. Aseguran que "non aguantan máis, isto é ingobernable". Llevan varios meses quejándose de su gestión. Le acusan de no incluir en el orden del día de las juntas generales los asuntos propuestos por ellos, pero sobre todo el "detonante", apuntan, es la empresa de la vieira Porto de Cambados. Explican que llevan meses pidiendo una auditoría de las cuentas, pues aseguran desconocer su situación y el estado de la demanda judicial interpuesta contra el anterior gerente por un presunto agujero de 75.000 euros. "Só queremos saber o que pasa na empresa e na Cofradía", añaden.

La moción también la firman las dos mariscadoras independientes, así que este grupo cuenta con la mayoría de la Xunta Xeral para que la moción salga adiante; un total de 13 miembros frente a los 11 del equipo del patrón mayor. Según explican, el proceso es el siguiente: El próximo día 2 de mayo el Cabildo se reunirá para comprobar que la iniciativa se ajusta a la normativa y después tiene 15 días para convocar la Xunta Xeral donde se votará la moción.

En paralelo, los críticos han presentado un recurso de alzada ante la Consellería do Mar, a la que piden que envíe a una "persoa para que de fe e comprobe que se vote o asunto". Y es que temen que se les impida, pues una de sus acusaciones contra Vilas Charlín es que evita incluir sus propuestas de debate en las reuniones de la Xunta. De hecho, le acusan de que, de las tres que van desde que tomó las riendas del Pósito, no se abordó ninguno "a pesar de que a Consellería nos dixo que eran asuntos que se podían tratar e que se debían votar". El patrón mayor viene defendiendo que son cuestiones irregulares y que no pueden tratarse en este órgano.