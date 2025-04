Cuando la participación de la ciudadanía es un aspecto clave en la integración social

En septiembre del año pasado, 70 migrantes procedentes de Mali llegaron al concello de Sanxenxo amparados por el programa de acogida de Galicia, con el objetivo de ayudarles a construir una nueva vida. Actualmente, la mayoría ha logrado independencia laboral y personal, lo que les ha permitido avanzar por su cuenta.



De hecho, en Sanxenxo solo permanecen cuatro de ellos, con empleo y total autonomía: dos en el sector de la hostelería, uno en el ámbito de la electricidad y otro como fontanero. “A maioría marcharon, ou ben porque tiñan unha oferta noutra parte do Estado español ou pola zona do Salnés. Ao final, as persoas se teñen a posibilidade de establecerse cunha autonomía laboral, é a onde van fixar a súa poboación”, aclara el responsable territorial en Galicia de Accem, Daniel Bóveda.



Esta rápida evolución ha sido gracias en parte a que, a diferencia de otras ocasiones, los extranjeros contaron desde el principio con la protección internacional tramitada y con autorización para trabajar, lo que ha facilitado en gran medida su evolución.



Además, todos llegaron con un nivel de español relativamente bueno, debido a que el dispositivo de atención humanitaria de Accem en Galicia no fue su primera parada, sino que antes ya habían pasado por las Islas Canarias o por los Centros de Atención a Derivación de Emergencias, donde ya habían tenido un primer contacto con el idioma.



Aún así, en el concello de Sanxenxo se habilitaron aulas para ayudarles con el idioma, adaptándose a los diferentes niveles del grupo. “Temos dende alfabetización en castelán ata niveis máis altos como un B1 ou un B2. Tratamos de adaptarnos un pouco á evolución lingüística de cada un”, explica Bóveda.



Actualmente, el gobierno municipal y la ONG siguen brindado su ayuda ante cualquier incidencia o cuestión que puedan tener los malienses. De hecho, recientemente se ha creado el primer punto de información y asesoramiento de migrantes en Sanxenxo. “A verdade é que a abogada está xa cunha lista de agarda que chega ata xullo. Agora, co cambio lexistaltivo do regulamento que vai ter lugar en maio, as persoas teñen máis inquedanzas con respecto á lei de estranxería”, explica Bóveda.



También, en el Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo se celebraron una jornadas de convivencia, enmarcadas en el I Evento Deportivo de Protección Internacional – Uniendo culturas. “A verdade é que foi moi enriquecedor, tanto para as persoas do círculo cultural, as persoas acollidas e o persoal de Accem. Foron unhas xornadas que puxeron en valor a cohesión e a diversidade”. Durante los encuentros, se jugaron deportes de raqueta, por ser menos conocidos en su país, pudiendo acercarse así a disciplinas como el pádel o el tenis. “Isto tamén contribúe á súa saúde física e mental”, señala el responsable de Accem Galicia.



Ante todo este contexto, Bóveda destaca la importancia de reivindicar y visibilizar la participación ciudadana, especialmente en unas circunstancia donde el discurso del odio ha cobrado más fuerza. “Este discruso fai moito ruido, pero tamén hai xente boa que quere vivir en paz, participar en esta diversidade e, sobre todo, mostrar que hai unha maior parte da sociedade que quere esta cohesión”.



Asimismo, subraya que el trabajo de Accem no sería posible sin la colaboración de las administraciones públicas. “Hai que ter en contar que os migrantes veñen dun dos traxectos máis perigosos do mundo. Por desgracia, levan desaparecendo e morrendo milleiros de persoas que teñen que tomar esta ruta porque non teñen outra altenativa”. Por ello, la contribución ciudadana es un aspecto clave para ayudarles a establecerse en su nueva vida.