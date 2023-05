David Castro denuncia ante la Guardia Civil la divulgación de un “montaxe fotográfico” con una mujer y perfiles "falsos" en redes

El candidato del PP y alcalde, David Castro, ha denunciado ante la Guardia Civil la divulgación de carteles en los que se lo veía con una mujer, por “posible delito electoral de inxuria con publicidade feita en campaña electoral e con motivo e ocasión dela”. También ha confirmado la presentación de otra denuncia por publicaciones contra él en "perfiles falsos" en redes sociales.

"Montaxe fotográfico"

Fue en la madrugada del martes cuando varias personas se dedicaron a propagar estos carteles, en lugares como parabrisas de vehículos. Castro habla de “montaxe fotográfica” en estos panfletos, en los que “non se tivo ademais escrúpulos en vincular a unha cidadá de Ribadumia completamente allea á contenda electoral, a cal se veu victimizada a través dunha montaxe fotográfica que lle supón un desprestixio persoal e familiar”. “Estos feitos, sen dúbida, sobrepasan todos os límites de tolerancia posibles”, valoran desde el equipo popular.

Somos Ribadumia reaccionó, a su vez, a esta denuncia, a través de un comunicado al respecto en sus redes:

Polémica en redes sociales

Castro también lamenta que tanto él como su grupo están sufriendo “ataques, inxurias, calumnias, agresións verbais e agresións escritas amparados en redes sociais e perfís falsos”.

Así, el alcalde de Ribadumia y candidato del PP a la reelección, David Castro, presentó denuncia estos días por “perfís falsos” en redes sociales que estuvieron vertiendo acusaciones graves, incluso insinuando acciones delictivas, contra él. En algunos de ellos también se habría intentado suplantar “a identidade” de Independientes por Ribadumia, antigua formación del alcalde. Sospechan de alguien de Xuntos por Ribadumia , por lo que piden a esa formación aclaraciones.

Así, afirman que tienen conocimiento de que, "supostamente, a identidade da persoa que xestiona distintos perfís falsos e incluso suplindo identidades, está xestionada por un persoa que forma parte dunha candidatura que concorre ás eleccións municipais, na formación política Xuntos por Ribadumia".

Más denuncias

El popular presentó denuncia el pasdao día 18 "contra o perfil falso de Instagram, independientesribadumia, por insinuar e publicar que David Castro estaba implicado nun delito que cohecho e que tiña 24 horas para presentarse no xuzgado, dato rotundamente falso. Denuncia que será ampliada ante os xulgados no día de mañan, é a vista de todas as información que se están publicando no día de hoxe".

"As publicacións realizadas nestes perfís falsos atentan directamente tanto contra a súa integridade", aseguran sobre Castro desde el PP ribadumiense, como también "contra gran parte de compañeiros que forman parte da candidatura do Partido Popular, "entre outras persoas, incluso traballadores municipais".



"Nestes perfís falsos, algún deles suplementando a indentidade dun partido político, realizábanse acusacións moi graves, que afectan no só a nivel político, senon que tamen supoñen un perxuizo persoal".

"Como consecuencia da denuncia destes perfís falsos, xa se tiñan claros indicios de quen sería o seu presunto xestor, así como o avala un informe técnico ao respecto", afirman. "Dende o Partido Popular de Ribadumia mostrouse, ata o momento, unha gran prudencia e respecto en torno a un tema que resulta de especial gravidade", amplían en un comunicado.

El candidato popular exige a Xuntos que, de confirmarse que alguien de esa formación es la persona detrás de esos perfiles, "que o condene publicamente e expulse ao membro ou membros" de dicho partido, "e que pidan disculpas no só ao Partido Popular de Ribadumia, senon tamen a todas aquelas personas, que sendo anónimas e alleas a política, se viron perxudicadas por estas actuacións".

Respuesta en Xuntos

Xuntos llegó a emitir hoy un comunicado en redes en el que condenan estas acciones. Al sugerirse que uno de sus miembros podría estar detrás de uno de estos perfiles, indicaron que “de ser así, pedimos desculpas por anticipado ás persoas afectadas e tomaremos as medidas oportunas con quen sexa responsable destes actos". "Xuntos por Ribadumia rexeita frontalmente este tipo de actuacións. Estamos facendo as nosas pesquisas para averiguar se é certo".