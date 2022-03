¿Debe haber dimisión en Ribadumia por regalar sets de manicura a las mujeres en el 8M?

Somos Ribadumia pidió este miércoles vía comunicado la dimisión o el cese de la concejala de Igualdade por la elección de los regalos institucionales que el Concello entregó a las mujeres homenajeadas en la gala del 8M en la localidad: Un set de manicura.





Para el grupo opositor, la elección de este objeto es “sexista, misóxino e denigrante” y tildan de “alucinante” e “indignante” la situación. La formación que lidera Enrique Oubiña lo tiene claro: “Non podemos saír do noso asombro ante o feito de que nun acto público, e para máis inri nun relacionado co 8M, onde os discursos, as accións e toda a simboloxía debería xirar ao redor do moi necesario empoderamento feminino, do camiño cara a rotura dos teitos de cristal e acadar cotas de igualdade en todos os ámbitos, o goberno de David Castro, que conta cunha Concellería de Igualdade, regala as mulleres un set de manicura, que ten a mesma carga simbólica denigrante que regalar unha plancha da roupa, unha fregona ou un xogo de sarténs”, opinan. Añaden que “non podemos aceptar estes comportamentos sexistas e misóxinos, que afondan nunha imaxe estereotipada e denigratoria da muller asimilándolle uns roles que non se corresponden cos dunha sociedade igualitaria”.





Sin excusa

Para Somos, la edil de Igualdade, Sofía Núñez, no tiene excusa, ya que consideran que si “non sabe como enfrentar este tipo de accións” podría haber contado con el apoyo del personal de Servizos Socials, Centro de Información á Muller (CIM) mancomunado referentes feministas en la comarca o literatura sobre el tema, refieren.





En Somos hablan de estereotipos que “promulga a ultradereita” que “queren ás mulleres relegadas á cociña e ás tarefas do fogar e cría de fillos”. También critican el acto en sí de homenaje del Concello a vecinas en el 8M, al considerar que su naturaleza ha sido “retorcida” por el ejecutivo local “ata convertelo nun absurdo”.