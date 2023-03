Una década de visitas de la Basque Culinary Center a la DO Rías Baixas

Un total de 50 estudiantes de tercero del Grado de Gastronomía y Artes Culinarias del Basque Culinary Center visitaron estos días la Denominación de Origen Rías Baixas acompañados por el director de formación del propio centro, Álex Beitia, y por dos profesores, Laura Céspedes y Mikel Zeberio. Después de dos días intensos por las diferentes bodegas y subzonas de la Denominación de Origen, este viaje culminó ayer en el Pazo da Buzaca con el habitual showcooking de productos gallegos de calidad, entre los que se encontraban los quesos de las Denominación de Origen Protegidas Queixo Tetilla y do Cebreiro, así como de Mejillón de Galicia, y la Indicación Geográfica Protegida de Pan de Cea. También productos kilómetro cero como la cachena, el pulpo, las navajas y las conservas, entre otros. Todos ellos acompañados de diferentes marcas de la DO Rías Baixas. Además, en la sesión los estudiantes tuvieron la oportunidad de colaborar con el chef Pepe Vieira de forma activa. Al acto asistieron el alcalde de Moraña, José Cela, y la directora del Centro Superior de Hostelería, Marta Fernández, quienes estuvieron acompañados por el vicepresidente de la Denominación de Origen Rías Baixas, Juan Carlos Vázquez.

Una década de visitas

La Denominación de Origen Rías Baixas fue el primer consejo regulador vitivinícola visitado por los estudiantes del Basque Culinary Center. Un año después de su creación, el alumnado comenzaba su periplo por esta Denominación de Origen gallega. Unos viajes que ya suman diez y que tras el parón de la pandemia se retomaron este año con dos visitas, una la de esta semana y la otra a principios de marzo. El objetivo ha sido, es y será profundizar en el conocimiento de estos vinos, su tipología, su proceso de elaboración y su versatilidad.

El recorrido de estos días les ha servido para tener un primer contacto con esta denominación y conocer "in situ" cómo se elaboran sus vinos. Para ello, se han visitado ocho bodegas situadas en distintas subzonas de la DO Rías Baixas, tanto en el Rosal y Condado do Tea como en el Val do Salnés.

Así, durante estas jornadas han conocido el sistema de conducción tan característico de este territorio, el emparrado, además de tener la ocasión de catar diferentes tipologías de vinos de esta denominación; degustaciones en las que contaron con las indicaciones de los propios bodegueros o enólogos. "Toda una experiencia que, sin duda, no olvidarán estos futuros profesionales de la hostelería", indicaron desde el Consello Regulador del sello de calidad.

Aprecian el terruño

Para estos 50 estudiantes del Basque Culinary Center esta es su primera visita a la Denominación de Origen Rías Baixas y, para muchos de ellos también a Galicia. Ya superado el ecuador de la carrera este alumnado ya ha cursado, al menos tres asignaturas relacionadas con el mundo del vino, así que como han explicado “ya conocen y habían probado los vinos de Rías Baixas”. Como explicó Daniel, que acaba de descubrir la comunidad gallega: “Me sorprende que siendo una denominación de origen prácticamente monovarietal sus vinos sean tan diferentes entre sí”. El joven estudiante de 21 años añadió que le "llama la atención que la personalidad de estos vinos dependa tanto de la composición del suelo y de la mano del enólogo en su elaboración”. Los estudiantes han probado espumosos de calidad, tintos de Rías Baixas, vinos en barrica, elaborados sobre lías… “Me gusta mucho el sabor a fruta de los vinos de Rías Baixas, esa fruta tropical” añadió el mismo estudiante.

Este alumnado con edades en torno a los 21 años está compuesto por diferentes nacionalidades como explica Álex Beitita: “es un privilegio para ellos, por un lado el pertenecer a diferentes culturas y los viajes de aprendizaje como este porque les permite intercambiar experiencias y, al mismo tiempo, poner en práctica el modelo del Basque Culinary Center de aprender haciendo”. Esta actividad interdisciplinar les confiere “una visión 360, tan importante para el tipo de formación del Basque y de aprendizaje muy práctico en el que se basa” añade su director de formación.

Por su parte, la directora del Departamento de Marketing de la DO Rías Baixas, Eva Mínguez, valoró “de forma muy positiva esta visita tan práctica que permite a los estudiantes conocer de primera mano los vinos de Rías Baixas y su territorio. De esta forma estamos contribuyendo a la formación de los que serán en un futuro nuestros presciptores”.