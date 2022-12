El Defensor del Pueblo da la razón a Somos y critica la demora del Concello de Ribadumia en darle información

El Defensor del Pueblo da la razón a Somos Ribadumia y cuestiona las explicaciones que el Concello había aportado para justificar su negativa a aportar información al edil opositor que este, en su calidad de concejal, había solicitado al Ayuntamiento.





El alto comisionado de las Cortes Generales concluye en un reciente escrito que el “Consistorio se muestra renuente a aceptar la sugerencia formulada hace más de ocho meses y así retrasa sin justificación una posible actuación”. El Concello había alegado una supuesta falta de medios que lastraba el trabajo de tratamiento de datos personales contenidos en la documentación que Oubiña quería revisar.





“A juicio de esta institución”, prosigue el Defensor del Pueblo, “una presunta falta de medios personales no puede servir de justificación total para no dar cumplimiento a la sugerencia formulada, máxime cuando ese Ayuntamiento ha podido adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de la sugerencia desde el mes de marzo pasado, fecha desde la que conoce la resolución emitida” entonces. “No parece razonable demorar sine die, con dicha justificación, la entrega de un listado del registro que no contiene más datos que la identificación del interesado”, añade, máxime “teniendo en cuenta que el libro de registro” está “informatizado”, por lo que sería sencillo ceder los datos solicitados por el edil.





Somos emitió hoy un comunicado tras conocer esta carta del Defensor, valorando que la institución “deixa en evidencia a David Castro”, cuyo gobierno local figurará así en el informe anual del alto comisionado por sus “prácticas antidemocráticas e de atentado contra os dereitos de Enrique Oubiña”, valoran en Somos. Acusan al alcalde de “crerse por enriba do ben e do mal”.