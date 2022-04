Denuncian las supuestas amenazas de muerte a una joven de Sanxenxo

Una joven de Sanxenxo vive atemorizada desde que la Audiencia Provincial de Pontevedra retiró la orden de alejamiento a su expareja, un joven de la localidad, que presuntamente, lleva desde el pasado mes de enero acosándola e incluso habría intentado atropellarla. Llevan puestas más de 20 denuncias, y desde que se conoció públicamente hace unos días la decisión judicial, la chica, de tan solo 20 años continúa recibiendo amenazas.



La última fue ayer mismo, a las 5:30 de la madrugada, a través de las redes sociales. En un mensaje privado desde un perfil falso, los que serían amigos del presunto acosador escriben: “O empiezas a dejar en paz a nuestro amigo y a sacar noticias falsas o un día de estos te vamos a matar”. No solo, eso. Aseguran que “vas a ver con tus propios ojos como le arranco la cabeza a tus caballos, a tu madre y a tu hermano”, y añaden que “por mucho que tu padre esté vigilando en el coche, sabemos como entrar y si hace falta matamos a tu padre”.



Las amenazas continúan con “ándate con cuidado, que la siguiente noticia vas a ser tú, pero tu muerte”, ya que advierten, “nuestro amigo no tiene porqué aguantar las gilipolleces de una puta zorra. No sabes con quién te estas metiendo y al final el que tiene el dinero, tiene el poder para poder librarse de ciertas cosas, y sobre todo, matar a cierta gente”. Y concluyen: “venga a disfrutar de tus últimos días de vida, zorra”.



Este nuevo episodio se suma a los ataques que, según denuncia la familia, lleva soportando desde hace cuatro meses, ya que incluso, el presunto agresor habría intentando acabar con la vida de la joven atropellándola mortalmente cuando montaba su caballo.









Incremento de la vigilancia





En ese momento, la víctima solicitó una orden de alejamiento de la que fuera su pareja durante poco más de un mes. Una medida aprobada por el juzgado de Cambados, y que sin embargo, fue retirada recientemente por la Audiencia Provincial de Pontevedra al considerar que no se observaba peligro.



Con esta nueva amenaza, la abogada de la joven, Sabela Fole, solicita que se repongan las medidas cautelares para proteger a la víctima y que se vuelva a activar la orden de alejamiento.



Mientras tanto, las fuerzas de seguridad, Policía Local y Guardia Civil, han incrementando su presencia en la zona para vigilar que nada ocurra a la espera de que el juzgado correspondiente determine si se sigue el caso como violencia de género, o si por el contrario, considera que la relación no fue lo suficientemente importante y se debe seguir por otros cauces.