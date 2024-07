La Diputación aprueba el convenio de casi un millón de euros para la senda Baión-András

La Xunta de Gobierno de la Diputación de Pontevedra dio ayer luz verde al convenio de colaboración con el Concello de Vilanova para mejorar la movilidad peatonal en la EP-9701 entre Baión y András. La obra tiene un presupuesto de casi un millón de euros, de los que el 80 % (cerca de 800.000 euros) corresponde a la institución provincial y el 20 % restante (cerca de 200.000 euros) a la local, encargada también de aportar los casi 20.000 euros necesarios para las expropiaciones.



Estos trabajos permitirán poner fin a los problemas de seguridad vial en una carretera en la que comparten espacio el denso tráfico rodado con el movimiento de personas. “É só un primeiro paso co que comezamos a saldar unha débeda histórica coa veciñanza de Vilanova. E estamos xa en conversacións co Concello para continuar avanzando no seguinte treito desta estrada provincial”, explicó el presidente provincial, Luis López.



Y es que hace casi una década que el ayuntamiento vilanovés espera por una actuación en este vial, siendo una de las grandes demandas del Ejecutivo de Gonzalo Durán, tremendamente combativo con la anterior etapa en la Diputación.

El gobierno entonces presidido por la socialista Carmela Silva había abortado en 2015 un proyecto más completo adjudicado en la última semana del mandato de Rafael Louzán. Aquella anulación de la obra ya contratada fue justificada por el bipartito de PSOE y BNG bajo la acusación de “ilegalidades” en la actuación, pero el gobierno de Vilanova lo entendió siempre como una maniobra política.

El proyecto presentado ahora se trataría de una primera fase y se desarrollará en un tramo de 560 metros en el inicio de la carretera, a lo largo del cual se contempla la creación de una senda peatonal de hormigón colorado por el margen izquierdo en los primeros 500 metros y la creación de una zona de convivencia entre peatones y vehículos en los últimos 60 metros. Además, se instalará un canal prefabricado de hormigón para recoger las aguas en los días de lluvia y se procederá a realizar los trabajos de renovación del aglomerado y realización de una correcta señalización horizontal y vertical, entre otras actuaciones.