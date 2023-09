La Diputación retira una ayuda de 9.000 euros a A Illa por incumplir los plazos para ejecutarla y pedir prórrogas

La Diputación le ha retirado al Concello de A Illa la subvención de 9.000 euros concedida para mejorar la envolvente del Centro de Interpretación da Conserva por no ejecutarla en plazo. La administración local había solicitado una prórroga y recurrió esta decisión, sin embargo, la provincial ha resuelto que también superó la fecha límite para pedir esa ampliación.



La ayuda formaba parte de la línea para la rehabilitación y señalización del patrimonio histórico cultural y fue otorgada en julio de 2022 para un proyecto valorado en 19.000 euros. Según la Diputación, las bases contemplaban que tenía que estar terminado en junio de 2023 y justificado en septiembre, como requisitos para recibirla. Sin embargo, el Concello no solo no la ejecutó en ese plazo, si no que pidió la prórroga casi un año después de saber que se le había concedido, es decir, el pasado mes de mayo, para que le aumentara hasta agosto. Argumentó que no pudo realizar las obras el año pasado porque no contaba con la dotación económica en su Orzamento para aportar su parte del proyecto y tuvo que hacer una modificación presupuestaria. Y así, recurrió la decisión.



En su resolución desestimatoria, la institución provincial se mantiene y señala que son las normas de la bases y que no hacerlas cumplir “podería estar a prexudicar intereses de terceiros” no procedemento. Y es que entiende que era conocedor de los requisitos y cuando solicitó la ayuda sabía que no disponía de dotación en su presupuesto. Pero además, señala que también superó el plazo límite para pedir la ampliación y, según la legislación, “non se pode ampliar un prazo que estea vencido”. Este expiró el 28 de febrero.

El alcalde: “Tiñamos razón e se imos ao contencioso, gañamos”

El alcalde, Luis Arosa, defendió que concurren a muchas ayudas, “segundo van saíndo, e nese intre non sabes se chas van conceder ou non, e por iso se fan logo modificacións do orzamento”. De hecho, “o secretario está convencido de que tiñamos a razón” y si no recurren ante la Justicia es porque “non merece a pena por esa cuantía, pero estamos convencidos de que gañariamos o contencioso”. Añadió que ahora buscarán otra vía para financiar la obra.