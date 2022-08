El director Rubén Riós ofrece una sesión de cine al aire libre de sus obras de corte social y protagonismo cambadés

El director ourensano Rubén Riós proyectará el día 25 dos de sus trabajos más recientes: el documental “Outros camiños” y el capítulo de “Arrieiros somos” protagonizado por la cambadesa Victoria Laranja. Será una sesión al aire libre, en la Praza Dolores del Valle, y de entrada gratuita porque está organizada por la Concellería de Igualdade, pero se instalará una hucha solidaria en favor de Merchi Álvarez y su productora, Claqueta Coqueta, aportará una cantidad. Esta no es la primera colaboración entre Riós y el Concello, ni será la última. El creador adelantó que en 2024 prevé estrenar un largometraje con protagonismo cambadés y portugués y cuya preparación sirvió como herramienta de inserción sociolaboral.





Riós se mostró “ilusionado e emocionado” con la iniciativa y manifestó que no hace cine para entretener sino para “facer pensar” y cree que este tipo de producciones son más necesarias en estos tiempos “tan convulsos”. En “Arrieiros somos” busca poner en valor el “talento feminino que a veces está infravalorado” y en “Outros Camiños”, crear “outros camiños de conexión e empatía”, mostrando que la “diversidade suma”.





Una historia camino a Europa

En este documental recoge el proyecto de Discamino, la asociación viguesa fundada por Javier Pitillas que posibilita que personas con parálisis cerebral realicen el Camino de Santiago. Un trayecto de 500 kilómetros desde Salamanca, una historia de superación que se estrenó en Callao (Madrid) con gran éxito. “E o débil era eu, que case me matan subindo o Padornelo con moitísima calor e tiveron que darme ánimos para chegar á meta”, comentó el director. Y con mucho orgullo porque está cumpliendo su propósito de seguir difundiéndola y ya tiene una distribuidora para moverlo a nivel europeo y poder disfrutarla en plataformas.





En el caso de “Arrierios somos”, el capítulo de la cambadesa y los 23 restantes de otros tantos concellos que conforman la serie, pueden visualizarse en “Youtube”, pero acudiendo al pase del jueves se podrá disfrutar además de un coloquio con la protagonista y el propio director porque le gusta “mirar ao espectador aos ollos”. Victoria se apellida Oubiña, pero ayer reconocía que si preguntas por ella así en San Tomé, “ninguén vai saber quen é”. El apodo familiar, Laranja, lo ha sustituido y esta mujer del mar, ya retirada y colaboradora de Guimatur, relató lo mucho que disfrutó contando sus vivencias desde las “entrañas” al creador ourensano: cuando aprendió el oficio de redeira, su trabajo en las depuradoras, la niñez... “É de agradecer porque as persoas maiores temos moito que contar e ensinar, só fai falta que nos apoien e animen”, apostilló.





Respecto a su futuro proyecto de acento cambadés, Riós explicó que se grabó en pandemia con la colaboración de la asociación Esmar de ayuda a víctimas de violencia de género y la edila de Igualdade, Fátima Abal, a la que calificó de “ONG con patas”. Aborda temas que le preocupan como la “violencia e a soidade e non só das persoas maiores, senón tamén a tecnolóxica”, avanzó. Mostrará su dureza, pero “tamén hai moita esperanza porque non queremos pornografía sentimental, nin ser xuíces, se non que nos sensibilicemos e sexamos máis empáticos”.





Detalles del nuevo largo

Todo surgió a raíz de la carta de una miembro de la asociación en respuesta a los directos que el ourensano realizaba para sobrellevar el encierro. Ayer explicó que el documental ya está grabado y están trabajando el guion del largometraje, así que espera poder estrenarlo en 2024. También destacó que el proyecto sirvió como herramienta de inserción sociolaboral –cuya formación se impartió en Cambados– y que también participan vecinas de la localidad portuguesa de Águeda. “Creo que Portugal ten políticas sociais moi interesantes e a unión fai a forza”, añadió.





Junto al creador también compareció el alcalde de Cambados y un viejo conocido suyo, Samuel Lago, quien argumentó que han elegido la plaza Dolores del Valle porque la intención es que este espacio “sexa un referente para a igualdade, a inclusión e a tolerancia”.