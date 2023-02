El dispositivo de seguridad del Momo contará con un dron y quince agentes

El Concello de Vilanova y la Policía Local del municipio ya cuentan con el operativo de seguridad que se pondrá en marcha durante la celebración de la Festa do Momo, el domingo 26 de febrero en la localidad.

Según el plan anunciado por la institución, se instalará un Puesto de Mando Avanzado en la Praza do Concello, desde donde se registrarán las incidencias, consultas y visión en directo del transcurso del evento desde varias cámaras móviles. Asimismo, desde dicho emplazamiento se manejará un dron de vigilancia, que controlará los accesos, aparcamientos y demás zonas sensibles, comprobándose en tiempo real que no suceda ningún incidente.



De igual manera, el concejal de Cultura, Javier Tourís, explica que el operativo contará con una ambulancia y un refuerzo de diez agentes de otros concellos, para sumar un total de 15 efectivos. Además, se han diseñado rutas de reacción y evacuación ante cualquier imprevisto o asistencia al público y se han ubicado estratégicamente recursos vitales como extintores, botiquines y desfibriladores. Este completo sistema de seguridad, según afirman desde los cuerpos de seguridad, se debe a la gran afluencia que se espera a Vilanova en la tradicional celebración de la Festa do Momo, para el que se prevé una asistencia de 20.000 personas.



En este sentido, Tourís destaca que el desfile ya cuenta con 1.500 participantes, entre comparsas vilanovesas y de otros municipios. Sin embargo, el teniente de alcalde asegura que el objetivo es superar esta cifra y llegar a las 2.000, puesto que “aínda se siguen apuntando” nuevas agrupaciones. Así, Tourís augura que esta edición será “un dos Momos máis importantes da historia”, debido a la expectación y al interés suscitado para disfrutar de esta festividad sin restricciones después de los años de pandemia.

En cuanto al tráfico, el dispositivo de seguridad contempla la reserva de 100 plazas de estacionamientos específicos para los vecinos de las calles afectadas por los cortes en el casco urbano, así como la habilitación de 2.000 plazas en recintos habilitados para los asistentes. Igualmente, incluye la canalización de los accesos desde las 15horas para gestionar el volumen de vehículos.



El plan contempla además medidas preventivas frente al consumo de alcohol por menores, la seguridad de las atracciones de feria, la calidad en la atención turística, así como otros riesgos que se pueden originar, según informa la Policía Local.



El operativo se ha organizado en una reunión mantenida entre Tourís y representantes de Protección Civil y la Policía Local.