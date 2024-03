La DO Rías Baixas lleva 73 marcas de vinos a un salón en Málaga para reforzar un mercado que supone ya el 9,1 %

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Rías Baixas protagonizó este lunes un Salón del Vino en los salones del Hotel NH Málaga. Un evento al que asistieron numerosos prescriptores de la provincia, como distribuidores, sumilleres u hosteleros, interesados por la evolución de estos vinos atlánticos. Según datos trasladados por la propio DO, en la cita participaron 73 marcas, pertenecientes a 16 bodegas que mostraron el trabajo que actualmente se está realizando en esta denominación.

Los visitantes tuvieron la oportunidad de catar vinos tanto de diferentes añadas, siendo las más numerosas las de 2022 y 2023, como elaboraciones especiales como espumosos, vinos en madera, sobre lías y tintos con D.O. Rías Baixas.



El evento se desarrollón en los llamados salones Minotauro, Azul y Arlequín, tanto en horario de mañana, de 11:30 a 14:00 horas, como de tarde, de 17:00 a 21:00 horas.



Dada la importancia de este mercado para esta Denominación de Origen, hasta Málaga se desplazaron Ramón Huidobro, secretario general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen; Eva Mínguez, directora de Marketing; y Rosa Martínez, técnica de marketing.

Un 9,1% de cuota

Las ventas de vinos Rías Baixas en la zona sur (que incluyen Andalucía y Cáceres), suponen el 9,1 % del total de mercado de esta Denominación de Origen, según datos del año 2023 recogidos en el informe “El Mercado Español de Vinos Gallegos”, elaborado por Nielsen IQ.



Analizadas por sectores, las ventas de los vinos Rías Baixas en Andalucía en el canal de alimentación alcanzan el 11,8 % de su mercado y suponen el 7,8 % en la canal de hostelería. Unas cifras que demuestran la importancia de la Denominación de Origen Rías Baixas en este mercado, uno de los más estables de toda España en los últimos años, valoraron desde la propia DO.