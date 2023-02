Durán afirma que se reactiva el proyecto de centro comercial en Deiro con la compra de terrenos

El proyecto del centro comercial de Deiro, del que tantos ríos de tinta se habían escrito y que parecía muerto, vuelve a primer plano. Después de las críticas del PSOE de Vilanova por la frustrada intentona de hace unos años, ayer el alcalde y candidato popular, Gonzalo Durán, los acusó de “cinismo”. Afirmó que el PSOE habla ahora de ese proyecto “porque saben”, a través de su “concejal de San Miguel de Deiro”, “que se está reactivando”.



En efecto, el regidor afirma que los promotores están reflotando la idea de abrir un centro comercial en Freixeiro y confirma una reu­nión hace unas semanas con el empresario Álvaro Cernuda. También asegura que se han iniciado gestiones ante Augas de Galicia para avanzar en la tramitación y que se están “comprando terrenos” para completar la bolsa.



Durán prefiere ahora no dar plazos, porque admite que las dificultades económicas frustraron el anterior intento. Pero insistió en que “si se está gastando dinero” en la obtención de parcelas, es porque hay una clara intención de reactivar la idea. De lo contrario, argumentó, no se dedicarían a esas compras.

“Es culpa vuestra”

El regidor acusó al PSOE de ser no solo “el principal enemigo de Vilanova”, sino de “bloquear” el proyecto de centro comercial en el pasado, tanto cuando el bipartito gobernó la Xunta, afirmó, como a nivel comarcal.



De hecho, Durán recriminó ayer a los socialistas que cuando Alcampo se interesó por Deiro, “montasteis una campaña poniendo hasta cruces negras en las ventanas para que no se hiciese”. Una campaña y una oposición que Durán subrayó que no se vio cuando “Vilagarcía dio licencia para que Alcampo se instalase en As Carolinas”.