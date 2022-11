Durán afronta su novena carrera hacia la Alcaldía de Vilanova para “mejorar la vida de los vecinos”

El alcalde más veterano de O Salnés, Gonzalo Durán, se presenta a la reelección con la “continuidad” y el compromiso de “luchar por mejorar la calidad de vida” de sus vecinos por bandera. A sus 60 años asegura estar en forma y como aval presenta su trayectoria, tras 27 años en el cargo, y el trabajo de su equipo, porque “sabemos lo que hay que hacer”, manifestó ayer, durante su presentación oficial con casi un centenar de asistentes y donde no faltaron los aplausos y ovaciones.





Nueva compra en O Terrón

Más sendas peatonales, seguir potenciando el turismo con la peregrinación de la Variante Espiritual como foco y la implantación de empresas, con una posible ampliación del polígono de Baión, están entre sus prioridades. También avanzar en la recuperación de O Terrón como espacio público y, de hecho, anunció que en unos días cerrarán el acuerdo para comprar otros 2.000 metros cuadrados. Todo ello se incluirá en el programa electoral que irá definiendo y con el que busca dar respuesta a las preocupaciones que ha arrojado una encuesta realizada entre los vecinos. El candidato explicó que la “principal” es “tener empleo y mantenerlo porque la gente está asustada con los anuncios de crisis” y, aunque esta y otras competencias exceden el ámbito municipal, a los políticos “resignados” les pidió que “se vayan. Tenemos la obligación de luchar por mejorar la calidad de vida de los vecinos”, clamó.





Rajoy y Vázquez Portomeñe

La lista de hombres y mujeres que le acompañarán será una incógnita, por lo menos hasta marzo, aunque “cambios habrá”, avanzó. Será su novena carrera por la Alcaldía y él mismo rememoraba ayer sus comienzos. Entró en la Corporación municipal en 1991, con 29 años, como concejal de la oposición y por cosas del destino. En aquellos comicios el PP no tenía candidato y no entraba en su radar porque estaba afiliado en Ribeira por su trabajo como médico, pero una reunión con Rajoy y Vázquez Portomeñe alumbró un candidato que en los siguientes comicios (1995) le proporcionó al partido una mayoría absoluta que dura casi tres décadas y que espera mejorar en mayo de 2023. “Tenemos datos de que podemos lograr el undécimo concejal”, explicó Durán.





De sus posibles contrincantes no quiso hablar por “respeto”, pues todavía no hay designaciones oficiales en el resto de partidos. Por el mismo motivo, pensando en “mi familia”, dijo, no quiso entrar a valorar la posible candidatura de su hermano y que durante años fue en su equipo de gobierno, José Juan Durán.

La presentación se hizo en el edificio de usos náuticos ante representantes de diferentes sectores económicos y sociales y de las parroquias, como detalló el vicesecretario de Acción Electoral y su mano derecha, Javier Tourís, quien se deshizo en halagos, calificándolo como “o mellor alcalde que tivo e terá” el municipio y el “home que cambiou Vilanova e vertebrou o rural. Era un pobo triste e pasou a liderar turística, económica e potencialmente”.





“Escapa do común”

La bendición de la dirección provincial la encarnaron responsables como Luisa Piñeiro y Paz Lago, encabezadas por su presidente, Luis López, quien lo describió como un hombre “carismático, que escapa do común, pero do que o PP nos sentimos moi orgulloso pola defensa do noso proxecto, pero principalmente porque se desvive por velar polos intereses dos seus veciños”.





En cuanto a su gestión, la calificó de “inabarcable”, pues “non hai día no que non empece unha obra ou haxa un novo servizo”, e hizo mención al próximo asentamiento de la planta de Sogama en Baión, como ejemplo de su “afán por atraer empresas”. Asimismo agradeció el respaldo de los vilanoveses al partido en las municipales –en las últimas recabó el 55 % del voto–, las autonómicas y nacionales.





La elección de Granja o Bayón sigue en estudio, pero el partido augura “boas novas” en Vilagarcía

El Partido Popular se presentará a las municipales de mayo con el objetivo de recuperar el terreno ganado por la izquierda en O Salnés en los últimos años. De hecho, aunque ya ha despejado incógnitas como la identidad de las candidatas de Cambados y Meis (Sabela Fole y Marta Lucio) aún quedan otras importantes, como Vilagarcía. Se trata de una plaza importante, como reconocía ayer el presidente pontevedrés, Luis López. A preguntas de los medios indicó que están valorando las dos propuestas realizadas por la agrupación local cuya “autonomía”, como la del resto, “respetan”, dijo, a pesar de reconocer que les hubiera gustado un candidato de consenso. También indicó que todavía no se ha tomado ninguna decisión de si respaldan a Ana Granja o a Andrés Bayón, pero López se mostró seguro de que “construiremos un equipo e un proxecto que vai dar boas novas” en la ciudad. Meaño también resulta interesante después de que el partido expulsara a su flamante candidato de 2019, Carlos Viéitez, y experimentara una fuga de militantes.