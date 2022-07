Ecologistas y el PSOE rechazan la construcción del campo de golf proyectada en Monte Faro

El anuncio de la construcción de un campo de golf en el terreno SU-14, en la zona de Monte Faro ha recogido el rechazo del Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) y del PSdeG-PSOE de Sanxenxo.





El Concello y la Sareb firmaron esta semana un convenio para la cesión de tres suelos urbanizables, entre los que se encuentra la parcela mencionada. En ella, está prevista la construcción del campo de golf, que la promotora debe entregar ya ejecutado, y 1.290 viviendas. Además, 1,2 millones de metros cuadrados se dedican a espacios libres públicos.





El CES considera “inxustificada unha urbanización nesta zona, tan apartada do núcleo urbano, que non atende a necesidades de vivenda, se non a segundas residencias, deixando moi atrás calquera criterio de xestión sostible do territorio”.





Los ecologistas añaden que “no contexto actual de cambio climático” la propuesta es “un disparate”. Así, indican que “semella de todo imprudente apostar pola creación de campos de golf, cun alto consumo de auga e enerxía para o seu mantemento”. El CES insta a proteger las zonas forestales y a apostar por otro tipo de espacios verdes.





El PSOE ve “falta de ideas”

Por su parte, la portavoz socialista en la corporación municipal, Ainhoa Fervenza, manifiesta su "descontento" con el proyecto y apunta que la iniciativa “xa foi presentada en 2006”. Por ello, cree que el alcalde, Telmo Martín, “quedou seco de ideas hai anos, polo que se dedica a repescar proxectos que non se chegaron a executar”.





Fervenza coincide con los ecologistas en que “montar un campo de golf non parece a opción máis sostible”. Así, critica que “a falta de sensibilidade medioambiental de Telmo é absoluta” y espera que el proyecto finalmente “quede en papel mollado”.