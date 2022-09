El encuentro de vespas y lambrettas espera reunir en O Grove pilotos y motos de las cuatro provincias

El Scooter Club LamVrespas y el Concello de O Grove presentaron este viernes la séptima edición del encuentro de Scooters Clásicos, en la que la organización lleva trabajando varias semanas y tendrá lugar el próximo domingo, 2 de octubre.





La reunión se enmarca en los actos de la Festa do Marisco y desde el club señalan que esperan reunir a pilotos y motos de las cuatro provincias gallegas. “Entendemos que a Xuntanza é unha aportación máis para a diversificación dentro do programa da festa, e tamén a dar a coñecer a nosa vila entre as persoas afeccionadas ao mundo da Vespa e a Lambretta”, explican.





La cita arrancará a las 9.30 horas con la apertura de la inscripción en la Casa do Concello. Las motocicletas permanecerán aparcadas en la Praza do Corgo hasta las 11 horas, momento en el que saldrá la ruta mototurística por O Grove, que terminará en el punto de partida, formando una exposición de scooters clásicos “do máis atractivo, e que agardamos que estea composta por unhas 150 motos”, indica el club. A continuación, las persoas inscritas gozarán de un pincho ofrecido por la organización, así como de un sorteo de regalos y un reconocimiento a los clubes participantes.





Fiesta para la juventud

Por otro lado, este sábado se celebra el “Rolling Over O Grove”, una fiesta para la juventud en la que habrá tiempo para el graffiti, DJ, skate y también conciertos, que empezarán a las 20:30 horas frente a la casa consistorial e correrán a cargo de Shella, Erin y Shotta. Por la mañana en Castelao habrá unos talleres de graffiti y dijing, y una pequeña exposición de Pablo Ozo.