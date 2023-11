El entorno de Dorado reclama bienes incautados, pero el PNSD sigue adelante con la subasta

La subasta de bienes decomisados en su día a Marcial Dorado y que tendrá lugar el próximo martes sigue adelante a pesar de la interposición de un recurso de tercería de dominio respecto a las propiedades. Se trata de una herramienta legal para reclamar derechos y paralizar una ejecución de embargo o decomiso.

No ha trascendido, pero tendría que proceder del entorno del arousano, como ya sucedió con una venta de hace años, en la que familiares directos sin condena impugnaron el acto como parte de su reclamación del patrimonio incautado. No obstante, en esta ocasión, la Audiencia Nacional lo ha inadmitido y a la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) no le consta que se haya interpuesto el posible recurso de súplica en el plazo límite para hacerlo.



Con todo, ha calificado esos lotes como “litigiosos” y siguiendo el procedimiento legal, el organismo estatal advierte que los licitadores que “resulten adjudicatarios asumirían los riesgos y las consecuencias que se derivasen del litigio” y esta asunción “figurará necesariamente en la escritura pública en la que se formalice la enajenación”. Aún así, en la misma resolución, señala que esos bienes son “propiedad del Estado, en virtud de decomiso judicial decretado por sentencia firme y se hallan inscritos a su nombre en los correspondientes registros de la propiedad”.



En cuanto a las bienes reclamados, se trata de seis fincas en Higuera de las Dueñas y Sotillo de la Adrada (Ávila), con un precio de salida de 70.038 euros; diez locales comerciales en Santiago de Compostela, cuyas medidas oscilan entre los 11 y los 422 metros cuadrados, en las avenidas Mestre Mateo y Rosalía de Castro, por 472.000 euros, y un solar urbano de 1.200 metros en Baiona, por 81.000 euros, todos ellos decomisados al isleño.

Propiedades de Patoco

Cabe recordar que el Plan Nacional sobre Drogas ha entregado la gestión de la subasta a la sociedad estatal Segipsa y el acto tendrá lugar el próximo día 21 en la Real Casa de la Moneda de Madrid. En total, son 12 lotes entre los que también hay decomisos a otras organizaciones de narcotraficantes gallegos, como la del cambadés ya fallecido, Manuel Abal Feijóo, Patoco.



Recientemente se subastaron una minicentral eléctrica en Ourense y unos trasteros y garajes en Poio, que quedaron desiertos, así como otros bienes del mismo tipo en Ribadumia, que sí tuvieron comprador. Está por ver si la próxima semana habrá postores para una nave industrial de 327 metros cuadrados ubicada en la calle Castiñeiro (Vilagarcía de Arousa) y que tiene un precio de 59.306 euros; tres fincas en Sanxenxo, por 171.415 euros y que están cerca de la antigua discoteca Pirámide, la cual también perteneció al cambadés y que ya fue vendida en una subasta de 2022, y un solar en Vilalba (Lugo) cuya venta quedó desierta el año pasado.