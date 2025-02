La Escuela de Música de Meaño iniciará este fin de semana las audiciones de instrumento

La Escuela de Música de Meaño comenzará este fin de semana con las audiciones de instrumentos. Se trata de una ocasión para comprobar los avances de los alumnos y, para muchos, será la primera vez que se enfrenten a un público.



La primera cita será el sábado 15, en la Cultural de Meaño, a las 16:30, con tuba, bombardino y guitarra. A las 18 horas, en el Palco da Música, será turno de la percusión y a las 19:30, de regreso a la Cultural, de piano. El domingo 16 a mediodía se subirán al escenario de la Cultural los intérpretes de flauta y fagot.



Ya el siguiente fin de semana, el sábado 22 actuarán los alumnos de trombón y trompeta, desde las 16:30; los de cello y trompa, a las 18 horas, y los de saxofón, a partir de las ocho de la tarde. Todos ellos, en la Cultural de Meaño. Finalmente, el domingo 23, a mediodía y también en la Cultural, será ocasión de disfrutar de las interpretaciones de clarinete y oboe.



Desde la Escuela de Música valoran que será un “bo momento para ver o progreso do alumnado e que as súas familias gocen das interpretacións destes grandes artistas”, que “seguro estarán cargados de nervios”, “pero será unha experiencia que non olvidará ao longo da súa vida”.