Esquerda Unida pide al Concello de O Grove que se acoja a las ayudas del Estado para el control de las colonias felinas

El grupo municipal de Esquerda Unida de O Grove pide al gobierno local que se presente a la convocatoria de ayudas para el control de las colonias felinas que la Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030, acaba de abrir el plazo para la recepción de proyectos, con los que mejorar e impulsar el control poblacional de las colonias con la implantación del método CER (Captura, Estirilización y Retorno), desparasitación o vacunación, mejora de las condiciones de vida y alimentación de los gatos o para la formación de personal municipal o concienciación de la población en el respeto a las colonias felinas.



El plazo para la presentación de proyectos finaliza el próximo 24 de julio y desde EU solicitan al concello que no pierda esta oportunidad, pues recuerdan que existe una responsabilidad municipal en el control de las colonias felinas en base a la nueva ley de Protección de los Derechos y Bienestar Animal.



Este control está siendo realizado en la actualidad por la asociación local O Jato Meco, teniendo que asumir prácticamente la totalidad de los gastos, pues según apuntan desde EU, “a implicación municipal é mínima ou prácticamente nula”. Por ese motivo consideran que "cunha colaboración entre o concello e a asociación é posible presentar un proxecto para optar, incluso, ás catro liñas subvencionables, a maioría de ata o 100 %". Además, indican, "o goberno local recibiu hai uns días unha guía elaborada pola Diputación de Pontevedra na que se informa e asesora do proceso de control das colonias e a aplicación dos protocolos CER" .



Desde Esquerda Unida esperan que “desta volta non deixen escapar esta oportunidade ao igual que sucedeu coa liña de axudas para a reforma e mantemento de instalacións deportivas e material deportivo inventariable ou a relativa á contratación de socorristas”. Asimismo, recuerdan que en el mes de abril habían pedido al Concello que se acogiera a la subvención para el arreglo de instalaciones deportivas con el propósito de dar solución a las deficiencias existentes en la mayoría de ellas pero, por lo visto esta semana, "xa non é que non se concedera, é que nin tiveron a decencia de presentarse, ao igual que sucedeu coa liña aberta para contratación de socorristas" denuncian los izquierdistas.