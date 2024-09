El Estado recupera la olvidada reforma de la Casa do Mar de Cambados con un proyecto mayor, de 800.000 euros

El Instituto Social de la Marina ha recuperado el olvidado proyecto para la Casa do Mar de Cambados, comprometido desde hace más de un lustro. Además, la reforma será mayor y no se limitará a zanjar las filtraciones y a renovar la carpintería y la fontanería. De hecho, destinará cerca de 800.000 euros, lo que supone casi el triple, y tiene una previsión de finalización para 2026.

El alcalde, Samuel Lago, llevaba tiempo insistiendo sobre la necesidad de reformar este edificio que data de 1982 y que además, en el bajo acoge la sede del Club de Jubilados. Exactamente, lo que se ha hecho ahora es sacar a licitación la redacción del proyecto y anteproyecto, así como la dirección de la obra por un montante de casi 80.000 euros.



El organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Social indica que se debe obrar en las fachadas, la cubierta, el acceso principal, los pasillos distribuidores y los espacios ubicados del interior, así como en la instalación de saneamiento, fontanería y calefacción y colocar un ascensor para que el inmueble “vuelva a las condiciones mínimas de habitabilidad y accesibilidad”. Tanto en las dependencias del ISM como en las del club social, quedando fuera Capitanía Marítima, donde se obró recientemente.

“Unha moi boa nova para Cambados e especialmente para os traballadores e usuarios, polo que agradecemos o compromiso do goberno do estado co noso municipio”, indicó el regidor.