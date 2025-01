Los estudiantes de O Grove tendrán tarifas reducidas en el Auditorio

Los estudiantes de O Grove podrán asistir a los eventos culturales organizados por el Concello en el Auditorio por un precio reducido.

Esta nueva tarifa para los menores de edad de la localidad es el resultado de una propuesta del alumnado de 2º de ESO C del IES Monte da Vila registrada en el Concello el pasado mes de noviembre.



En el escrito, entregado, los alumnos mostraron el deseo de asistir a los eventos a un precio reducido, pretensión que, desde el gobierno local, señalan que se hará efectivo este mismo mes. “A iniciativa por parte do alumnado pareceunos moi boa. Esa mesma semana tivemos unha reunión co grupo do goberno para poder sacar dous prezos para as entradas dos eventos que organicemos no auditorio”, señala el concejal de Juventud Kito Parada.



Así, Parada indica que esperan poder sacar la nueva ordenanza para los precios este mismo mes. La problemática que están teniendo para llevarla a cabo, narra, es definir la categoría porque, en muchos de los centros educativos no se emiten carnets de estudiantes por lo que no podría ser esa la solicitud para contar con el descuento en las entradas y únicamente menores de edad, tampoco, ya que hay alumnado de 18 años que cursa segundo de bachiller o algunos de los ciclos formativos.



“A idea sería que as entradas pasen de oito euros, o que xa é un prezo reducido, a cinco ou catro euros para os estudantes”, comenta el concejal de Juventud.