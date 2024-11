EU de O Grove exige explicaciones por la paralización de las obras de retranqueo del muro de Entrehortas

El grupo de Esquerda Unida (EU) de O Grove demanda al gobierno local explicaciones para conocer "os motivos reais" por los que las obras del retranqueo del muro de la salida del aparcamiento de Entrehortas están paralizadas "dende hai quince días".

Para ello, EU presentó una pregunta por registro solicitando aclaraciones sobre la situación en la que se encuentran los trabajos y el tiempo en que se prevé retomarlos.

Según indican, los trabajos comenzaron hace dos meses, momento desde el cuál los usuarios se vieron obligados a utilizar un único acceso de entrada y salida, regulado mediante semáforos. Esta solución, señalan desde EU "carece de sentido" ahora que las obras están detenidas.

De esta manera, instan al gobierno local a que, mientras la paralización continúe, se proceda "á retirada dos valados e se permita o uso normalizado do acceso ao aparcadoiro para evitar os prexuízos que está a sufrir a veciñanza".

"Non é razoable que os usuarios teñan que esperar ata quince minutos para acceder ou saír do aparcadoiro cando as obras están completamente detidas", señalan desde el grupo de EU. Es por ello que solicitan, con urgencia, tomar medidas que garanticen la comocidad y la seguridad de los vecinos afectados por estas obras.

Desde la formación especulan con la posibilidad de que la paralización de las obras "poida deberse á falta de permisos de Patrimonio, algo que consideran "incomprensible", dado que señalan que el inicio de las obras debe estar condicionado a la existencuia de la totalidad de la documentación necesaria para llevarlas a cabo.

De no ser así, desde Esquerda Unida consideran que la situación sería un ejemplo de "falta de responsabilidade" por parte del gobierno municipal encabezado por el PSOE.