EU insta al gobierno a hacer uso de las ayudas de la Xunta para reparar las instalaciones deportivas municipales

La formación municipal de EU recuerda al gobierno de O Grove la linea de ayudas de la Xunta de Galicia destinadas a la construcción, reforma o mejora de las instalaciones deportivas de titularidad municipal así como la adquisición de material deportivo.



La convocatoria está abierta hasta el 27 de abril y desde EU piden al concejal de deportes, Santiago Meis, que “non deixe pasar esta oportunidade pois sobra onde investilos, xa que todas as instalacións deportivas municipais precisan reformas, adecuacións e melloras”, indica el portavoz José Antonio Otero, que emplaza al ejecutivo meco a “falar cos clubs deportivos ou pasarse polas instalacións deportivas e de seguro que saca un bo listado de propostas para presentar á subvención”.

Reuniones con los clubs y deficiencias encontradas



En este sentido, remarcan que tras haber tenido reuniones con varios de los clubs deportivos del municipio, comprobaron que “todas as instalacións teñen deficiencias, comezando polo sistema de iluminación de todas elas, pois segue sen actualizarse a led, o que provoca un consumo enorme, ademais do insoportable ruído que emanan moitos dos focos e as incomodidades de ter que agardar preto de media hora para ter unha boa iluminación cada vez que se acenden ou sofren un apagón”.

La humedad y la filtración de agua es otra de las deficiencias que tienen la mayoría de las instalaciones, según indican los izquierdistas, y ponen como ejemplo el pabellón náutico y el pabellón del colegio Conmeniño, que “é impracticable na maioría dos días de choiva”. Tamén ven deficiencias en los marcadores electrónicos que “son inexistentes ou inutilizables no resto das instalacións deportivas municipais que o precisan”.

Por último, consideran que, en todas ellas, "existen pequenas e medianas reparacións ou necesidades que os propios clubs usuarios teñen posto en coñecemento da nosa organización e sabemos que dende hai tempo tamén no do concelleiro e, aínda seguen sen ser atendidas".



Por ello entienden que todas estas deficiencias o necesidades poden tener solución a través de las subvenciones de la Xunta para estos casos, e insisten desde EU en solicitar al edil de Deportes que “non desperdicie a oportunidade e presente un proxecto para facerse con algún financiamento autonómico”.