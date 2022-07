EU se suma a la concentración convocada por el BNG de O Grove contra la “precariedade sanitaria”

Esquerda Unida se suma a la concentración convocada para hoy por el BNG por la precariedad en la atención sanitaria en el municipio cuyas alarmas saltaban estos días al quedarse con un único médico y solo para urgencias. La protesta tendrá lugar a las 12 horas a las puertas del centro de salud de Monte da Vila.





Desde la formación liderada por José Antonio Otero explican que se suman porque en los últimos meses existe una “grave precariedade” con una “falta continua de facultativos tanto no servizo de atención primaria como do PAC”, lo cual “está a provocar longas demoras á hora de acadar unha cita, a anulación das xa concertadas, a derivación da atención a outros centros da contorna ou ao Hospital Provincial e, o que é peor, a necesidade de acudir a centros privados para lograr solucións”, detallan.





A este respecto, el grupo opositor en el gobierno meco considera que la situación se agrava y la prueba está en que hace unos días, el ambulatorio estuvo con un solo médico y solo atendía urgencias; una cuestión denunciada también por usuarios y por el propio BNG de O Grove, que convoca la protesta. De hecho, el temor es que vaya a peor debido al aumento poblacional del verano.





Los izquierdistas también “lamentan” las declaraciones realizadas el pasado martes por el gerente del área sanitaria, pues “en lugar de procurar solucións limitouse a indicar que non se cubrirán as vacacións dos facultativos e que a atención estaría garantida, cuestión que como se demostra no Centro de Saúde do Grove é totalmente mentira”, manifestaron al respecto.





Así las cosas, la formación de la villa meca considera “preciso saír á rúa para parar as políticas que están a acabar coa atención primaria en particular, e coa sanidade pública en xeral”.





También indican sus miembro que desde su partido “seguimos apostando por unha resposta conxunta de toda a corporación municipal e a poboación en xeral”.