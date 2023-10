Fallece el empresario grovense José “Masa”, vinculado históricamente a la Festa do Marisco

En medio de la celebración de la cita gastronómica cumbre meca, el municipio despidió este viernes al empresario local José Ángel Franco Álvarez, más conocido en O Grove como José “Masa”, que falleció a los 52 años tras padecer una larga enfermedad.



Una personalidad ampliamente conocida en la localidad y al que quiso dedicar ayer unas palabras el alcalde meco, José Cacabelos: “Gustaríame que estas palabras servisen como unha merecida homenaxe. O sector turístico, hostaleiro e de restauración teñen a capacidade de ofertar os seus produtos grazas a que hai unha cadea de valor importante cos proveedores. E Jose, a través da súa empresa Damalim, axudou a toda a nosa industria turística e hostaleira provendo de utensilios de cociña e servizo de mesa ás empresas”.



En esta línea, el Cacabelos valoró los fuertes vínculos del empresario con la puesta en marcha de la Festa do Marisco: “foi o noso proveedor ata este ano, no que xa non participou por motivos de saúde. A Festa do Marisco que estes días desfrutamos non se entendería sen os proveedores e, concretamente, sen xente como José. Vaia por diante a nosa lembranza diaria nesta edición tan especial. José, botarémoste en falta”, concluyó.