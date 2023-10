Fallece un exconcejal de Meis en un vuelco en Barro

Un vecino de Meis falleció en un accidente de tráfico ocurrido hoy sobre las 12:30 en Barro. Fue en las inmediaciones del nudo de Curro, en una salida de vía que acabó en vuelco.

La única víctima fue Ramón Abal Abal, vecino de Zacande, exconcejal de la Corporación municipal de Meis en el mandato de 1999, como independiente. Abal había sido además miembro de la candidatura socialista de la alcaldesa, Marta Giráldez, en las elecciones municipales de este mismo año, lista en la que ocupó el número 11.

El vuelco movilizó un operativo de emergencias en el que fueron alertados los Bomberos de Pontevedra y O Morrazo, al estar nuevamente cerrado el más cercano parque de Ribadumia. También se dio aviso al GES de Sanxenxo, 061 y Guardia Civil de Tráfico. Justamente, "os axentes de seguridade avanzaron o delicado estado da vítima", indicaron desde el 112. Fue necesario extraer al conductor del interior del vehículo, confirmándose su fallecimiento.

Ramón Abal, de 79 años, era una persona muy conocida en la localidad meisina. Fue profesor de Primaria entre 1965 y 2004, año en que se jubiló. Fue además director de un colegio en Rivas (Madrid) y, posteriormente, director del colegio de Monteporreiro, además de jefe de estudios en Pontevedra y docente en el IES A Xunqueira II.

En las elecciones de 1999 encabezó una lista de independientes, con la que logró un buen resultado, obteniendo dos actas y entrando a la Corporación. En las municipales de este 2023, ocupó la referida posición 11 en la lista de la alcaldesa socialista, Marta Girález.

Consternación

La propia regidora mostró hoy sus condolencias. "Estou consternada", "como, imaxino, o resto do pobo". "Ramón era unha persoa moi vital, cun espíritu e unha mente tremendamente moza". Destacó, además, su "traxectoria vital, adicada á educación, vinculada á docencia", y su papel en "asociacións de axuda a persoas vítimas da drogadicción".

"Estivo vinculado na política no pasado e, a pesar de deixalo hai anos", en este 2023, "cando lle pedín que me acompañara, pechando simbolicamente a lista dos titulares, aceptou sen dubidalo. Cousa que lle agradezo, deu a cara por min, apoioume sen pedir nada a cambio, defendeu o meu traballo como alcaldesa e o do meu goberno, a capa e espada".

Giráldez con Abal, en la serie de fotografías de la campaña de las municipales de este 2023 | cedida

"Quédame na memoria o último día que compartín con el", añade la regidora. Fue este mismo domingo, en la celebración de la "Xuntanza das Nosas Persoais Maiores", "á que el acudiu coa súa muller e a súa familia". Desde el Ayuntamiento trasladan el pésame a los familiares y amigos del fallecido.