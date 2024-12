Fallece Francisco Outeda, Meisino do Ano y referente en el mundo del motor

El Concello de Meis trasladó hoy las condolencias por el fallecimiento de Francisco Outeda, “referente no mundo do motor” y uno de los distinguidos en la I Gala Meisinos do Ano, en 2020, cita en el que el Ayuntamiento reconoce la trayectoria o relevancia de sus vecinos más destacados.



Desde el gobierno local hicieron público un comunicado para trasladar las condolencias a la familia y amigos de Outeda, tras conocer su fallecimiento.



A sus 78 años, el meisino se hizo muy conocido en el sector del motor, ya que, además de haber sido piloto y mecánico, llegó a fabricar un buen número de vehículos bajo la firma “Outeda Racing”, de los que salieron decenas de monoplazas y fórmula 3, entre otros, con los que varios pilotos consiguieron destacados triunfos.



Esta pasión se tradujo también en la concesión de una de las medallas al mérito deportivo que otorgó la Xunta de Galicia a comienzos de este 2024.



La alcaldesa, Marta Giráldez, publicó este miércoles un mensaje de condolencia en sus redes sociales oficiales en el que lamentó el fallecimiento de este destacado vecino.



Así, definió el de hoy como “un día triste para o Concello de Meis”. “Quero trasladar o meu cariño a súa dona, irmán, sobriños e demais familia”, expresó la regidora. “Paco era unha persoa positiva, cercana, amable, e sempre disposta a axudar para mellorar o seu Concello. Ímolo a extrañar moito. Que a terra che sexa leve, querido Paco”, concluyó la alcaldesa.