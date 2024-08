Una familia de Cambados busca a su pequeño loro

Una familia de A Modia (Cambados) busca desde el martes a un loro que se le escapó. Lo estaba criando, a penas tiene cuatro meses de edad y recientemente salió del destete, pero el habilidoso animal fue capaz de mover el pasador de la cerradura de la jaula. La familia se lamenta de no haberlo puesto en otra con un sistema más moderno de seguridad que impide este tipo de fugas y lo ha seguido incansablemente desde que inició su aventura: "Estamos muy disgustados por el cariño que le tenemos y porque no va a ser capaz de defenderse y puede morir de hambre", explica. Quien tenga alguna pista sobre su paradero puede contactarlos en el número de teléfono 658 16 85 12. Por lo pronto, sus dueños son los de la Panadería A Modia y tienen avisadas a todas sus repartidoras de que estén en alerta cuando entreguen los pedidos por la zona.

Su familia explica que el animal cuenta con todos los permisos y no se rindió desde el primer momento. Uno de sus miembros estaba presente cuando se escapó, se encontraba a escasos metros de la jaula en la finca donde estaba haciendo unos trabajos y "cuando me doy la vuelta lo veo encima de la jaula, que es estas de estas más antiguas porque las de ahora tienen un sistema de seguridad para evitar que la abran, ahora nos lamentamos de no haberlo puesto en una de estas", contaba hoy. El caso es que no pensaba ni que pudiera realizar grandes vuelos, pero en cuanto intentó aproximarse a él para atraparlo con la red de limpiar la piscina, el pájaro voló, dio un par de vueltas y se posó en la copa de un enorme árbol, "era imposible cogerlo", se lamenta el dueño. Así, esperaron al día siguiente, pero se fue hacia el colegio donde estuvo un par de horas. Durante este tiempo probaron de todo, a llevarle una jaula con comida y al otro loro que tienen, a llamarlo con un silbato de entrenamiento, al cual respondía, pero "nada, cuando ya estaba cayendo la noche, se fue por detrás de unas casas y le perdimos la pista", lamentan.

Su dueño explica que el criador les ha dicho que seguramente ande cerca, pero no han vuelto a tener noticias y "estamos disgustados porque no va a ser capaz de defenderse y puede morir de hambre".