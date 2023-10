La Farmacia Gallega Más Destacada está en A Illa y acaba de ser premiada

La primera edición de los Premios de Excelencia Farmacéutica que, a nivel España, organiza Acmfarma ha galardonado a una de A Illa con el Premio Farmacia Gallega Destacada, una de las cinco categorías. Es la de Carlos Casal.



El jurado ha destacado tanto la “vocación” y atención de su responsable como su “servicio de salud de los pies, innovador y de los más conocidos, lo que lo ha convertido en un referente en el sector”, al protocolarizar “un servicio muy pionero” y al que “poca gente le daba la importancia que tenía”. También su “otro gran proyecto”, del que Casal habla todavía con más entusiasmo, “Cuidando al Cuidador”. Una iniciativa que, en palabras de la organización, “merece todos los elogios, ya que muchas veces son los grandes olvidados”. El equipo de esta farmacia “trabaja de manera multidisciplinar y ha logrado realizar charlas con diferentes profesionales del sector sanitario para poder cuidar a los cuidadores en su labor diaria”.

“El síndrome del cuidador está reconocido y es muy duro. Además, son casi en su totalidad mujeres, que han tenido que dejar de lado su vida social e incluso laboral"

Los premios se entregarán en una gala, con vocación anual, que se celebrará el 18 de noviembre en Vigo. Hablamos con Carlos Casal, natural de Marín que lleva desde 2009 al frente del despacho en este establecimiento de la Avenida Castelao de A Illa, donde también se dan servicios de ortopedia, nutrición, deshabituación tabáquica y seguimiento de la hipertensión, entre otros.

Cuando se piensa en una farmacia, viene a la mente un lugar donde venden medicamentos, pero a la vista está que hay mucho más.

Sí. No soy yo solo, hay mucha gente que está trabajando así, con muchos proyectos, muy interesantes. Y, aunque, claro, la función principal es dispensar medicamentos, el farmacéutico de hoy es tres sesenta: Estamos a todo, hay muchos servicios.

En su caso, ¿de dónde viene la vocación por este tipo de atención?

Siempre me gustó trabajar en farmacia, es mi profesión y mi pasión. Me gusta la farmacia asistencial, no concibo que sea de otra forma: Siempre he hecho cosas enfocadas al paciente, como el servicio principal, el que más me gusta, el de cuidados a cuidadores de pacientes con patologías mayores. Es un premio que no fue fruto de la suerte, tiene mucho esfuerzo detrás.

Carlos Casal, responsable del establecimiento farmacéutico de la Avenida Castelao en A Illa | cedida

¿Cuándo comenzaron con este servicio a cuidadores?

Empezamos en 2009, cuando arrancamos con la farmacia y nos hemos hecho especialistas en esto. El síndrome del cuidador es una patología reconocida, bastante dura. Aunque, más que cuidadores, habría que decir cuidadoras, porque más del 90 %, su práctica totalidad, son mujeres, que tienen que dejar de lado su vida social, laboral incluso, para dedicarse a cuidar a los enfermos. Por eso, les damos mucho asesoramiento y apoyo en un proceso que, por desgracia, suele no tener buen fin. Las mochilas que cargan se hacen muy pesadas, por eso este es nuestro principal servicio y el que más me enorgullece. En general, los cuidados que ofrecemos también incluyen atención a patologías mentales que, después de la pandemia, se han hecho algo muy evidente, pero todavía tienden a esconderse. Hay que normalizar esto.

Y el servicio de cuidados de los pies, ¿cómo nace?

A raíz de ser ortopeda. Me gusta también ayudar a este tipo de paciente. Puede parecer una tontería, pero muchísima gente padece de los pies, que pueden llegar a generar una gran incapacidad. Así que hacemos todo lo que esté en nuestras manos: Aconsejamos, asesoramos, derivamos a médicos, a podólogos... Tenemos un gran equipo, del que estoy muy orgulloso. Y aquí en A Illa es un gusto trabajar, es un lugar espectacular, con gente muy asidua a las dos farmacias que hay.