Farruquito, Felipe y Negrita devuelven la gloria a la Carreira de Burras de San Roque

La Carreira de Burras de San Miguel de Deiro regresó ayer para deleite de los amantes de una de las pruebas más hilarantes y de mayor tradición de cuantas hay en la comarca de O Salnés. Media docena de pollinos pusieron fin a tres años de vigilia por culpa de la pandemia y Farruquito se convirtió en el ganador tras realizar el circuito en el menor tiempo. El segundo puesto se lo llevó Felipe y el tercero Negrita. Los premios consistieron en 100, 75 y 50 euros en metálicos y todo los participantes se llevaron una bolsa de pienso.



El presidente de la Asociación de Burros Fariñeiros (Abufa), Xacobe Pérez, fue el encargado de retransmitir la apurada carrera en la que también hubo categoría femenina, aunque al cierre de esta edición no se conocían los datos de las ganadoras. El comentarista haciendo uso de su buen humor no perdió detalle de las carreras ni tampoco dejó de destacar la continuidad de esta tradición, una labor que alabó, así como el “respeto e cariño polos nosos burros fariñeiros”, declaró. No faltó alguna caída y algún pequeño susto, pero sin más consecuencias y todos los jinetes pudieron terminar las vueltas reglamentarias. Hace algunos años, no era necesario el uso de casco, pero ya hace tiempo que es un requisito obligatorio para poder galopar, además la organización siempre cuenta con un dispositivo de emergencias vigilante por si ocurre algún incidente.



Los vecinos aseguran que hace más de cien años que en San Miguel de Deiro se celebra este particular circuito como parte de la programación de San Roque de Monte, que también recobró el pulso de la normalidad este año con un completo programa. La comisión de fiestas logró llenar cuatro días de celebraciones con todo tipo de actuaciones, juegos, actividades, etc. Hoy, además de los actos litúrgicos, habrá una mejillonada con música y por la noche verbena con Solara y el Combo Dominicano.