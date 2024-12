La feria de los espumosos de Cambados se cae de la programación navideña para celebrarla en Semana Santa

El evento central de esta semana de la programación navideña del Concello de Cambados se cae del cartel. Se trata de la fiesta de exaltación de los vinos espumosos, “Essspop!” y que se está barajando para Semana Santa. Así lo indicó el concejal de Enoturismo, José Ramón Abal Varela, explicando quieren “probar” en esa época del año y que incluso en la edición anterior “xa se barallara facer un cambio”, pero finalmente no salió adelante.

La cita iba a cumplir este fin de semana su duodécima edición en el salón de Peña y no en Torrado, donde se celebraba habitualmente aprovechando la carpa del Mercado de Nadal, pero este año no ha habido por falta de interés de los comerciantes habituales. Abal indicó que informarán detalladamente de la nueva fecha de “Essspop!”, que siempre resultaba un éxito y que el año pasado contó con 13 bodegas. No obstante, no descarta que sea en plena Semana Santa, del 11 al 13 de abril.