Fervenza aspira a gobernar en Sanxenxo “tamén para as persoas que residen todo o ano”

La candidata del PSOE a la alcaldía de Sanxenxo, Ainhoa Fervenza presentó sus propuestas para el municipio en un acto celebrado en el Pazo de O Revel, donde estuvo acompañada por el secretario xeral provincial, David Regades, y varios diputados socialistas.



Durante su intervención, Fervenza afirmó que aspira a gobernar “tamén para as persoas que residen todo o ano”. Así, expresó que “estamos encantados de atender ás que veñen de vacacións, pero hai que gobernar tamén en primavera, outono e inverno, non só no verán” y añadió que su formación “quere un Sanxenxo de xaneiro a decembro e cunha

alcaldesa cos pés na terra”.



De este modo, se comprometió a la creación de una residencia pública para mayores, a promover la vivienda social para que los jóvenes puedan independizarse o a impulsar la desestacionalización y la sostenibilidad en el sector turístico, entre otras propuestas.

Críticas a Telmo Martín

Ainhoa Fervenza también cargó contra la gestión del alcalde, Telmo Martín, afirmando que “acumula xa condenas urbanísticas por un total de 20 millóns de euros que non pagará el, senón a veciñanza de Sanxenxo; unha auténtica hipoteca”. “Os pufos xudiciais made in Telmo son o seu legado”, aseguró, y concluyó que “Telmo sáenos carísimo. É unha ruína para Sanxenxo”.



La portavoz socialista indicó además que el regidor “está nervioso porque vislumbra ao PSdeG-PSOE como unha alternativa real e porque moita xente empeza a dicir en público o que antes dicía en privado sobre a nefasta xestión municipal”. Asimismo, se refirió a la situación sanitaria y acusó al alcalde de “insultos” al personal, considerando que “non só temos que defender a sanidade pública dos recortes do PP, temos que defendela de personaxes como Telmo Martín”.