La LXX Festa do Albariño empieza a notarse en las calles de Cambados

Los preparativos para la LXX Festa do Albariño ya se están notando en las calles de Cambados. El Consello Regulador de la DO Rías Baixas ya ha empezado a instalar las casetas de degustación de A Calzada, aunque no abrirán hasta el miércoles día 3, y el Concello ha realizado los cambios del tráfico propios en este entorno como es la eliminación de aparcamientos para utilizarlos como carril de circulación. El evento arrancará este viernes, a las 13 horas, con la lectura del pregón a cargo de Pitusa Cabanillas y el primer y esperadísimo concierto del cartel, el de Nicky Jam, aplazado en dos ocasiones por la pandemia. Aún quedan entradas en Ataquillla.com.