La Festa do Albariño recupera el tono y Lago rompe siete años de ausencia del Concello en los actos del Capítulo

La Festa do Albariño ha recuperado el tono después de tres años en los que los actos fueron nulos o quedaron extremadamente limitados por las restricciones de la pandemia. Así las cosas, regresaron las multitudes y el Concello calificó de éxito la primera jornada, que se saldó sin incidencias de consideración. Además, otra de las patas de la celebración, el Capítulo Serenísimo, está ultimando los detalles de los actos más solemnes, que precisamente tendrá lugar dentro de una semana.



Una de las novedades es que el alcalde, Samuel Lago, romperá siete años de ausencia del Concello porque ha confirmado su asistencia en un gesto para tratar de “ir pouco a pouco normalizando as relacións”, entablar “diálogo” con la orden y que haya “avances para conseguir que sexa un acto máis aberto e se poida despolitizar un pouco” porque “tampoco se pode pretender que cambien as súas formas dun día para outro”, explicó.





El regidor socialista también confía en las palabras del Capítulo de que pondrá a disposición de quién quiera las correspondientes invitaciones para asistir, aunque el recinto tiene un límite de foro. Precisamente los actuales grupos políticos rompieron relaciones con la orden al considerar que la celebración en el Patio de Armas del Pazo de Fefiñáns debe cambiar a un espacio público, además de sentirlo próximo al PP en demasía.









Hermanamiento en Santiago



Por otra parte, las identidades de las personalidades que el domingo día 7 serán nombradas Donas y Cabaleiros do Albariño aún son una incógnita. Su secretario, Pedro Piñeiro, explicó que todavía están cerrando los detalles, pero avanzó que hay una treintena de cofradías de diferentes partes de España y Portugal con asistencia confirmada al colorido desfile anterior a los nombramientos. También que el tradicional hermanamiento será este año con la Confraria dos Amigos da Geropiga dos Moinhos e Arredore, de Portugal, y tendrá cambio de escenario. Se hará en Santiago de Compostela en conmemoración del Ano Santo y acudirá un buen número de órdenes hermanas para asistir a la misa del peregrino y a una posterior comida de confraternidad.









Ausencia del Consello







Siguiendo con el programa, el Concello va hoy a por la tercera jornada tras un inicio satisfactorio en palabras del primer edil y su socio de Somos, Tino Cordal. La verdad es que la ausencia de casetas abiertas en A Calzada no mermó las ganas de disfrutar de la fiesta por excelencia y la localidad estaba a rebosar tanto el primer día como ayer. Tampoco desanima al Concello que el Consello Regulador de la DO Rías Baixas no enviara a ningún representante al acto inaugural aunque fue invitado. De hecho, Lago le restó importancia indicando que es una parte que “nada ten que ver co Consello porque está organizada polo Concello” e indicando que el próximo miércoles será su día, cuando abran los puestos de las bodegas.









Limpieza y programa de hoy







Y es que la celebración, que este año empezó antes para extenderla en el tiempo como manera de celebrar su 70 aniversario y tras años de ausencia, está resultando en el éxito esperado por el Ayuntamiento. Lleva días engrasando la maquinaria y, por ejemplo, las limpiezas funcionan puntualmente desde las 7 horas. Lago reconocía que el pueblo amaneció con la suciedad propia del paso de multitudes, pero también destacó el trabajo de los operarios municipales y de la empresa externa contratada que suma otros 16 obreros y dos máquinas de limpieza industrial, más las municipales. Además, para los baldeos están empleando agua de unos manantiales evitando la de la traída y posibles problemas de cantidad y presión a los vecinos. Para hoy hay conciertos del grupo de grandes éxitos del rock y el pop Take it easy (13 horas, Alfredo Brañas); la cantante Pauliña (17:30 horas en San Gregorio y organizado por los hosteleros) y el grupo Los Alkar (22:30 horas, Praza do Concello). Además, a las 21 horas habrá el espectáculo infantil Legado de Tibu en Fefiñáns. Como detalle a mayores, las entradas para el concierto de Morad ya están agotadas. l