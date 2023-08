La Festa do Pan vuelve el día 12 y repasa sus 20 años de trayectoria con una exposición fotográfica

La Festa do Pan de Ribadumia cumple el 12 de agosto dos décadas de existencia, de puesta en valor del trabajo de los panaderos y de la elaboración tradicional de este producto básico en la alimentación y que hoy está tan a mano en los supermercados, pero que, antiguamente, se hacía de forma artesanal; y todo el proceso, desde la molienda del grano.



Para que esa memoria no se pierda nació este evento, primero como una “xuntanza” de vecinos que aún recordaban aquellos tiempos, pues tampoco hace tanto. Para conmemorar este aniversario habrá una exposición fotográfica en la Praza do Concello y no faltarán la representaciones en los molinos, las degustaciones, los concursos gastronómicos, ni la música y la cena de confraternidad habituales.



La reunión y degustación tendrá lugar en la Carballeira de Ribadumia, por donde el año pasado pasaron 1.200 personas; el límite del espacio, pero quieren darle “máis auxe”, explicó el alcalde, David Castro, desvelando que tienen “novas ideas” en mente de cara a la próxima edición, para la que también esperan haber logrado la declaración de Festa de Interese Turístico, pues ahora, con 20 años, “xa a podemos solicitar”. Una aspiración que lleva mucho tiempo sobre la mesa.

Taller y espectáculo

El día arrancará con un taller donde los más pequeños podrán realizar todas las fases de elaboración de un buen pan y recibirán un regalo sorpresa (18:30 horas). Una hora después se pondrá en escena el espectáculo “Muiñada”, que “permitirá coñecer de onde vimos e non deixar morrer a memoria dos nosos avós”. Posteriormente se realizará la romería a los Muíños de Batán, en compañía de la música de Xironsa y con la animación teatral del grupo Alecrín. Allí se hará la representación de la molienda del “millo do país” y se mostrará el amasado y preparación del pan como se hacía antigüamente.

“Agora os rapaces non saben porque acabáronse os fornos”

Muchos de los miembros de la comisión, que el alcalde señaló como indispensable, aún recuerdan aquellos momentos. Uno de ellos es Césareo, uno de los encargados de cocer el pan, algo que “agora moitos rapaces non saben porque acabáronse os fornos”, explicó, recordando cuando existían hornos comunitarios para los vecinos. Todos destacaron también el papel de Rocío, que en su primera edición era una niña y hoy es parte fundamental en la organización, según contaron.

Platos a precios populares

El regreso a la Carballeira está previsto a las 22 horas, cuando se entregarán los premios de los concursos de postres y empanadas de millo, que cumplen 20 y 13 años, respectivamente, y se realizará la degustación de distintas variedad de pan. Además, habrá a la venta huevos fritos, vino Tinto do Salnés y “papas de fariña” y “chulas”, que fueron novedad el año pasado y con mucho éxito, pues se acabaron al poco de ponerse a la venta. Estas costarán un euro y el resto de manjares dos (2,5 el vino). Como complemento, habrá puestos de venta de pulpo, empanada y sobremesas, también a precios populares. El Dúo La Mecánica pondrá la música y habrá hinchables para los más pequeños.



Además de vecinos, la fiesta cuenta con la colaboración de Avícola Otres y las panaderías Carlos, Ponte Arnelas, Isidoro y Boutique del Pan.