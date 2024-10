El Festival Desfoga celebra su “semana grande” con una decena de proyectos artísticos y alguno muy cambadés

El festival de artes vivas Desfoga celebra su “semana grande” tras meses de residencias artísticas, elección de proyectos y de preparación de acciones en colaboración con colectivos de Cambados, porque todo está impregnado de participación directa o indirecta de la sociedad cambadesa, uno de sus grandes orgullos.

Entre otras cosas destaca la iniciativa “Seres Corais”, una colaboración de la Coral Santa Mariña con textos de la poetisa transfeminista Andrea Nunes y la mano de la cantante e instrumentalista Mercedes Peón (sábado 5 en la Cultural).

También la performance participativa “Unsuitable”, que, si el tiempo lo permite, tendrá lugar el viernes en la Praza do Concello (11 horas). El artista Miguel Peñaranda Olmeda abordará el tema de las masculinidades usando como metáfora un traje, el cual irá descosiendo durante cuatro horas, pidiendo incluso colaboración a los transeúntes y hasta quedarse desnudo, abriéndose a sus emociones.



Esta quinta edición, la tercera con apoyo institucional, se desarrollará hasta el sábado y está dedicada a la directora de Teatro Caracol fallecida hace unos meses, Olga González. Esta entidad capitanea el proyecto artístico a través de la dirección de Matías Daporta y Begoña Cuquejo.



Estos explicaron ayer que este año se “amplían las temáticas” de un festival cuyo propósito es dar visibilidad y concienciar sobre la diversidad y cuestionar cualquier poder establecido contra de los derechos humanos, pensando sobre todo en la comunidad lgtbiq+. Una apuesta que es un “paso adiante” ante determinadas “correntes políticas” y la “educación sexista que impregna á sociedade de hoxe en día”, apuntó la concejala de Igualdade, Mar Pérez.

La quinta edición se dedica a la directora de Caracol, Olga González, y de cada euro, se espera tres de retorno



Otras autoridades, organizadores y colaboradores asistieron ayer a la “intro” de esta edición, la inauguración de la exposición “(Des)Programar”, que emerge de un proyecto investigador realizado entre Cuquejo y la doctora Erika Roldán, líder del grupo de investigación en el Instituto Max Planck de Matemáticas en las Ciencias, de la universidad alemana de Leipzig, durante una residencia en Cambados y que busca “desprogramar os prexuízos sobre as matemáticas, as ciencias da computación e a arte”, estableciendo un discurso disidente y alternativo para romper barreras e incentivar la curiosidad y el acceso a las ciencias. Además contó con la participación de la doctora de la Complutense Marina Logares, que por la tarde compartió una charla sobre el proyecto OCO, “una investigación matemática en topoloxía e xeometría aleatoria relacionada co pensamento cuir”.

Programa completo

El programa continúa hoy con el concierto del artista Fergi en la sala Krazzy Kray (22 horas), presentando su primer álbum con las impresiones de vida de un inglés en Galicia, y le seguirán otras, todas en la Cultura. Así, el viernes, habrá teatro (20:30 horas), con “Ata onde nos deixa ver esta beira do mar”, de Massimiliano Casu en colaboración con Gracia Texidor Martos, y el espectáculo “Las Varietés de Petra Porter”, un show en formato de concurso televisivo (23 horas). En cuanto al sábado, además del “ilusionante” “Seres Corais”, será el momento de la danza con “Santa de Sustrato de Autónomo” (21 horas) un proyecto escogido por el jurado popular de la performer Inés Sybille Vooduness.

Una parte de la exposición "(Des) Programar" que se puede ver en Torrado | MÓNICA FERREIRÓS



Este año tampoco faltarán los talleres pedagógicos en los institutos Asorey y, por primera vez, el Cabanillas. Uno será “Xogo-tímido/ facer a neurodiversidade”, enfocado a personas más tímidas, pues “neste anos temos visto que o grupo menos participativo, o que se quedaba ao marxe, era sobre todo xente do colectivo”, apuntó Daporta. También hay formación abierta, online, con “Oveyanejra”

Desde la organización quisieron destacar que además de la perspectiva social, Desfoga contribuye a generar riqueza monetaria, pues “de cada euro que pon o Concello, o festival trae tres”.