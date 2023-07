Fole acusa a Abal de utilizarla: “En ningún momento quixo pactar co PP”

El PP de Cambados está convencido de que Pode los utilizó para “enganar” a los vecinos y que nunca quiso pactar con ellos. De hecho, califica las explicaciones ofrecidas el martes sobre porqué cambió de opinión en el último momento como de “graves falsidades”. Ante esto, el partido liderado por Sabela Fole está analizando “as probas que obran no meu poder” para “tomar as decisións que, en conxunto, consideremos oportunas para despexar calquera dúbida respecto a nosa labor de servizo público á veciñanza”, añadió.



La popular no detalla a qué pruebas se refiere ni tampoco contesta a la ‘invitación’ de José Ramón Abal Varela de celebrar un cara a cara público para contrastar las versiones de ambas partes, para que los vecinos puedan escucharlas. Tampoco arroja luz sobre lo que el edil expuso como lo más grave, que le ofrecía una Concellería de Obras “baleira” porque ella quería “llevar las obras del PP” y que, por tanto, le dejaba competencias en “fochancas e lámpadas fundidas”, lo que políticamente lo hubiera lleva a un segundo plano que, en su opinión, desembocaría en la desaparición de su partido. De hecho, acusó a los populares de pretender esto. Por ahora, Fole se limita a indicar que los acuerdos que “negociamos son públicos e claros dende o primeiro día”, incluyendo el caso de esta concejalía.

Considera que engañó a los votantes

Cree que sus “infames declaracións” responden al objetivo de “xustificar o inxustificable ante o seu equipo –habían acordado darle la Alcaldía– e ante os seus socios no cuatripartito” y destaca que lo hace 20 días después de aquella reunión que mantuvieron el día antes del Pleno de investidura, donde iban a firmar el pacto y que se torció. La concejala está convencida de que llegó –“tarde”, puntualizó– con la decisión “tomada de non pactar”. Es más, “queda claro e patente”, añadió, que “en ningún momento quixo pactar co PP” y le acusa de haberles utilizado para “enganar á cidadanía, durante e despois da campaña e, polo que se ve, para acadar un acordo que beneficie ao cuatripartito”.



En cuanto a este, las negociaciones entre PSOE, Somos y BNG van por buen camino para alcanzar un acuerdo. El principal escollo estaba en discrepancias entre los segundos y los nacionalistas por el reparto del área de Cultura y la ostentación de la primera Tenencia de Alcaldía.