Fole advierte que Cambados está “ás portas do abismo económico” y pide un plan urgente de choque

La portavoz del PP, Sabela Fole, puso ayer el foco en el “grave empeoramente” de la economía del Concello. La concejala popular se basó en el último informe del Consello de Contas del 2023, que “fai serias advertencias e dubida da sostenibilidade dos servizos municipais e do pago dos gastos correntes”. Una situación “moi mala” que vinculó a los “perversos efectos” del cuatripartito.



En esta línea, Fole criticó que los diferentes partidos del gobierno de coalición “buscan gastar máis que o outro para non deixarse comer terreo uns aos outros e xa teñen ó Concello ás portas do abismo económico”. Así, a su juicio, la situación de tesorería es “crítica” y responsabiliza de ello al alcalde como responsable de Facenda. Por ello, pidió que realice un plan urgente de choque “en vez do seu intento de subir os impostos, que é algo que pretende facer e, de feito, xa lanzou algún globo sonda nese sentido para ver como está a cousa sabendo da contestación cidadá e das dificultades que terá para aprobar este incremento fiscal”.





En cuanto a los números, la concejala señaló que el ahorro neto pasó en un año de 761.558 euros a un resultado negativo de 240.370, situándose el remanente en 152.767 euros, “que clama ao ceo fronte aos 6,1 millóns que ten O Grove”, y el remanente de gastos generales está en negativo, “que é algo que só lle sucede a nove municipios medianos de toda Galicia”. Además, recalcó que solo dos de los 28 concellos medianos de la Comunidad “teñen aforro neto e ramente de tesourería negativos e, no caso da capital do albariño, as perdas en practicamente todos os parámetros sitúanse no millón de euros anuais”.



Aportación de la Xunta

Cabe recordar que el Concello liquidó el ejercicio de 2024 con un déficit superior a los 600.000 euros, una situación que el regidor, Samuel Lago, ligó al incremento de gastos impropios y a la infrafinanciación de la Xunta, a la que pidió que asuma sus competencias. Un supuesto que Fole negó, al asegurar que Cambados “é o concello mediano que recibe máis transferencias da Xunta”.