La forja del gobierno cambadés comienza con una reunión a tres y se emplazan a una nueva cita

PSOE, Somos Cambados y BNG han comenzado las conversaciones formales para intentar alcanzar un acuerdo de gobierno. Salvada la investidura el pasado sábado, queda ahora por ver cómo se organizará el nuevo ejecutivo. Incluso si este será en mayoría, a través del conocido cuatripartito, o en minoría, lo que podría complicar, de nuevo, la aprobación de los salarios políticos.



El alcalde, el socialista Samuel Lago, valoraba ayer el encuentro como “amable”, en un tono “moi agradable”, una cita de la que “salín satisfeito” y en la que ha visto “avances”, sobre todo en materia programática. No obstante, las partes guardan silencio sobre el fondo, con el compromiso de detallar el posible acuerdo, de alcanzarse, pero solo una vez este sea firme.



Las tres formaciones se han emplazado a continuar negociando en los próximos días.



A priori, las materias más áridas de casar serían, por un lado, las liberaciones o asignaciones políticas. Por otro, el reparto de áreas de gobierno, en especial alguna tan sensible como Cultura, materia responsabilidad del Bloque en el anterior cuatripartito, pero en manos de Somos en el bipartito en minoría hasta las pasadas elecciones. Todo, además, matizado por el hecho de que, esta vez, Somos ha superado en votos al Bloque.



Y todo ello sin perder de vista que lo que decidan los tres grupos deberá respetar el acuerdo con Pode, sin tocar sus áreas y asegurando una liberación que, de no haber acuerdo a tres, podría peligrar.



Tampoco hay por ahora fumata blanca en la organización del gobierno bipartito de A Illa, entre PSOE y BNG, en contactos.



Incógnitas supramunicipales

Entretanto, continúan las incógnitas sobre el futuro de entidades supramunicipales como la Mancomunidade de O Salnés y el proyecto Mar de Santiago. La presidencia de la primera sigue en juego, con aspiraciones de socialistas y populares. Desde el PSOE se volvería a apostar por Marta Giráldez y en el PP se habla de Telmo Martín o de David Castro, opción esta que parece ganar enteros. No obstante, quien debe decantar la balanza entre partidos es Veciños de Meaño, que aún no ha tomado la decisión y que podría no llegar al menos hasta mediados de la semana próxima.



Por su parte, la incertidumbre pasa también por Mar de Santiago. El proyecto abierto el pasado mandato entre Vilanova, Valga, Pontecesures y Catoira debe afrontar ahora su futuro ante los cambios de color en los gobiernos de estos dos últimos concellos.